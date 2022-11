Sylvester Stallone habló de su enemistad con Arnold Schwarzenegger en los años 80: “Realmente nos desagradábamos el uno al otro inmensamente”

escuchar

Sylvester Stallone se ha sincerado sobre su carrera y enfrentamientos del pasado. En una entrevista íntima, el actor de Rocky reveló que él y Arnold Schwarzenegger eran muy competitivos entre sí en Hollywood, durante los años 80, aunque luego se convirtieron en grandes amigos.

“ Realmente nos desagradábamos el uno al otro inmensamente, porque éramos, aunque suene un poco vanidoso, pioneros de un tipo de género en ese momento ”, señaló Stallone en diálogo con la revista Forbes.

Ambos actores, que supieron ser en una época las dos más grandes estrellas del cine de acción, vivieron su ascenso en Hollywood a partir de la década de 1970 y, a medida que cada uno se hizo conocido por sus éxitos de taquilla en el género, comenzó la rivalidad. Tanto Stallone como Schwarzenegger querían liderar la taquilla con sus nuevas películas y se disputaban el título del rey del género.

Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone limaron asperezas y se convirtieron en buenos amigos Instagram

Stallone dice incluso que la disputa fue más que una competencia amistosa entre actores, a la vez que cree que eso sirvió a ambos de incentivo para mejorar en la actuación. “ Él es muy competitivo y yo también... Y pensé que en realidad ayudaba, pero fuera de la pantalla seguíamos siendo competitivos y eso no era nada saludable, pero nos hemos hecho muy buenos amigos” , aseguró el actor.

En su nuevo proyecto, Tulsa King, Sylvester es capaz de poner mucho de sí mismo en el papel, a pesar de que su personaje Dwight “El General” Manfredi -un capo de la mafia neoyorquina que sale de la cárcel después de 25 años y se exilia en Tulsa, Oklahoma- es por momentos un poco nervioso y desquiciado. La serie estrenará en la Argentina a comienzos de 2023, por Paramount+.

“En realidad, es casi como un estado natural mío. Les estoy diciendo la verdad, hablo en serio”, aseguró el actor de 76 años. “Intento interpretar a este personaje realmente desquiciado, pero más o menos es como soy yo”, agregó entre risas. “ Tiendo a bromear, tiendo a ser un poco irreverente en mi propia vida. La gente siempre piensa que soy como Rocky o Rambo, muy sombrío, pero lo que se ve en Dwight es lo más parecido a mi personalidad .Así que pensé en jugar con eso, porque no sabía si iba a funcionar. Teníamos dos bandos diferentes, algunos decían que tal vez debería ser más premonitorio, pero yo dije: ‘No voy a ser premonitorio en absoluto, quiero hacer que se sienta un poco como si no pudieras averiguar exactamente lo que va a pasar a continuación con este tipo”, señaló.

Sylvester Stallone en la premiere de "Tulsa King" Charles Sykes - Invision

Comprometerse a realizar una serie de varios episodios fue una experiencia nueva para Stallone, la cual le dejó una sensación que recordará siempre. “Es muy diferente”, dijo comparando con su trabajo en cine. “En primer lugar, siento una gran empatía por la gente que hace eso, pero creo que ya no hay elección”, reflexionó. “ El tipo de películas que me gusta hacer, ya no las hacen, así que éste parece ser el único lugar. En realidad es muy lucrativo para el estudio y estoy contento porque me permite hacer algo que sería imposible de lograr en un largometraje ”.

El actor, que comenzó a trabajar en los 70, tiene una larga lista de películas en su haber. Y por supuesto que no todas fueron tan exitosas como las franquicias que lo catapultaron a la fama. Tal es el caso de ¡Para! O mi mamá dispara, film de acción y comedia donde la madre autoritaria de un duro sargento de policía llega de visita y comienza a inmiscuirse en su vida y su carrera. A pesar de que la trama suena divertida, el protagonista reconoció que se encuentra dentro de los peores papeles que encarnó junto al de Alta Velocidad y D-Tox, que también se encuentran dentro de su lista de arrepentimientos. Tan malas fueron las críticas que la película obtuvo tres galardones en los Razzie, los anti-Oscar más temidos en Hollywood: peor actor, peor actriz de reparto (para Estelle Getty) y peor guion.

LA NACION