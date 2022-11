Sylvester Stallone habló sobre el estado de salud de Bruce Willis: “Es un momento muy difícil”

escuchar

Sylvester Stallone se mostró muy afligido por la salud de Bruce Willis, quien en marzo de este año fue diagnosticado con afasia, una condición que afecta el lenguaje y por la que el protagonista de Sexto sentido debió abandonar la actuación.

“ Bruce está atravesando un momento muy, muy difícil”, declaró Stallone en diálogo con The Hollywood Reporter.“Me mata que estemos incomunicados, me hace mal, es muy triste ”, sumó el actor de Rocky respecto a cómo cambió la relación con su amigo desde hace décadas debido a su estado de salud.

En su momento, cuando se comunicó el diagnóstico de Willis, Stallone fue uno de los primeros en darle su apoyo. “Hace mucho que nos conocemos y rezo por vos y por tu hermosa familia”, escribió en sus redes sociales. A comienzos de los 90 su amistad se afianzó, y años después se dieron el gusto de trabajar juntos en la saga Los indestructibles pero, paradójicamente, su colaboración dañó el vínculo.

Luego del éxito de las dos primeras entregas, Willis fue desvinculado de la tercera parte tras pedirle una suma considerable por su participación a Stallone, también productor de la saga. El actor de Duro de matar le solicitó el pago de 4 millones de dólares por cuatro días de trabajo, es decir, un millón de dólares por jornada. Como contraoferta, Stallone le ofreció 3 millones que Willis rechazó. De esta forma, “Sly” decidió prescindir de sus servicios.

Por otro lado, él mismo se despidió de la saga en octubre de 2021, cuando desde sus redes informó que estaba en su último día de rodaje. “Este es mi último día, así que lo estoy disfrutando, pero es agridulce. Vos sabés, es algo en lo que estuve muy ligado, creo que fueron 12 años y estoy listo para pasar el relevo a Jason, a sus manos capaces”, manifestó Stallone.

“Lo grandioso es poder escribir una película para alguien, de entretener. Quizás hay un pequeño mensaje por ahí, porque lo que intento lograr en mis películas exitosas es el toque humano, el lazo. No tanto la acción, esta es evidente, es relacionarse con la audiencia para que esta se identifique con cualquiera que sea la misión que tengan los personajes”, apuntó.

El comunicado de Willis sobre su retiro

El comunicado de la familia de Bruce Willis para informar sobre su enfermedad Instagram

En marzo de este año, Rumer, hija del actor fruto de su matrimonio con Demi Moore, anunció que su padre, de 67 años, se retiraba de la actuación por problemas de salud y detalló que había sido diagnosticado con afasia, un trastorno del lenguaje que puede generar una dificultad en la expresión o en la comprensión. “A los asombrosos seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha estado experimentado algunos problemas de salud y que recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas. Como resultado de esta situación, y después de mucha consideración, Bruce decidió dar un paso de la carrera que significa tanto para él”, decía el mensaje publicado en Instagram.

Toda la familia está unida en apoyo a Bruce Willis (Crédito: Instagram/@demimoore)

Asimismo, se remarcó lo unida que se encontraba la familia para abordar la situación. “Es un momento muy difícil para nuestra familia y apreciamos mucho su amor, compasión y sostén. Estamos afrontando esto en familia pero queríamos contarle a sus fans lo que sucede porque sabemos cuanto significa para ustedes y lo que ustedes significan para él. Como Bruce suele decir ‘hay que vivir a tope’, y eso es lo que planeamos hacer. Con amor: Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn”, concluía el texto firmado por las tres hijas del actor junto a Moore, además de su actual esposa, Emma Heming, y sus dos hijas más chicas, Mabel y Evelyn.

Bruce Willis en Santa Mónica, desayunando con una amigo Backgrid/The Grosby Group

En una entrevista con The Bump, Heming, madre de las hijas más pequeñas del actor admitió que todo el cuidado que debe poner como consecuencia del mal que padece su compañero de vida de alguna manera está afectando su salud mental. “Pongo las necesidades de mi familia por encima de las mías, lo cual descubrí que no me convierte en ningún tipo de héroe”, dijo la exmodelo. “Esa cantidad de cuidado por todos los demás dentro de mi hogar afectó mi salud mental y mi salud en general. Y eso no le sirvió a nadie en mi familia”.

En septiembre de este año, Wilis fue fue capturado por los paparazzi por las calles de Santa Mónica, California. Con un look casual y un aspecto muy saludable, el actor disfrutó de un rico desayuno junto a un amigo mientras transita esta dura enfermedad rodeado de sus afectos .

LA NACION