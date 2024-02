escuchar

Ryan Gosling es uno de los actores que compiten este año por el premio Oscar al mejor actor por su desempeño en la última película de Greta Gerwig, en la que interpretó al icónico muñeco articulado Ken. Y si bien nadie duda que su versatilidad y su talento lo llevarán a interpretar en breve a personajes muy distintos al del novio de Barbie, seguramente no son muchos los que lo imaginaron en la piel de Rambo.

Quien sí lo hizo fue, nada más ni nada menos, que Sylvester Stallone. El actor fue uno de los invitados de The Tonight Show el viernes pasado. Allí, el presentador Jimmy Fallon le comentó que, según su mirada, el personaje de Ken en la película se inspiró significativamente en el propio Stallone, tanto en su gestualidad como en algunos de sus outfits. En ese contexto, el actor mencionó que su colega le confesó ser un gran admirador de las películas de Rambo.

“Lo conocí en una cena y obviamente somos opuestos. Él es guapo, yo no. Pero es así como funciona”; comenzó bromeando el protagonista de Rocky. Y continuó, refutando el comentario del anfitrión: “En serio, ¿puedes imaginarme como Ken? Eso no funciona en absoluto”.

“Ryan me dijo que estaba fascinado con Rambo, y que solía ir al colegio vestido como el personaje; que la gente lo ahuyentaba, pero él seguía haciéndolo. Me habló un rato largo sobre eso y mientras lo escuchaba, pensé: ‘Si en algún momento paso la posta, él va a ser el elegido, porque ama al personaje’”, reveló. Entonces, el conductor le preguntó si ese deseo podría volverse realidad: “Yo diría que sí, pero quizá algunos dirían que es demasiado guapo”.

El propio Gosling confesó su amor infantil por Rambo en una entrevista de 2011 con el entonces presentador de Tonight Show, Jay Leno. “Cuando era niño vi la primera de las películas de Rambo. ¡Realmente me hechizó! Después de verla, estaba convencido de que era el personaje. Incluso creía que mi cara era bastante parecida a la de Sylvester Stallone”, rememoró.

“Entonces, un día guardé un montón de cuchillos para carne en mi mochila. Los llevé a la escuela al día siguiente y se los tiré a todos mis compañeros y a los chicos de otros cursos durante el recreo”, contó. “Por supuesto que me suspendieron. No lastimé a nadie, pero no creo que haya estado bien y lo siento”, completó la anécdota.

En total, Stallone protagonizó cinco películas de Rambo, en las que él interpretó a un veterano de la guerra de Vietnam que, mientras intenta llevar una vida civil más o menos decente, participa eventualmente en misiones oficiales. La saga comenzó en 1982 y la secuela más reciente fue Rambo: Last Blood, que recaudó 91 millones de dólares a nivel mundial y recibió, en general, críticas negativas.

Desde ese momento, no hubo noticias oficiales sobre una posible continuidad en la historia. Sin embargo, en noviembre de 2022, Stallone reveló en una entrevista publicada por The Hollywood Reporter que se barajan múltiples ideas: “Evaluamos trabajar en una precuela y en una historia moderna en la que paso la antorcha”, indicó.

