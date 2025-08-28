Tamara Pettinato aseguró que volvería a entrevistar a Alberto Fernández, pero aclaró: “No me hablo con él”

En esta nueva temporada de Intrusos, la número 25, algunos de los panelistas que pasaron por el programa regresan por un día para recordar su participación en el ciclo. Este jueves, fue el turno de Tamara Pettinato, que secundó a Jorge Rial allá por 2015. Su presencia causó gran revuelo en las redes, porque significó su regreso a la televisión después de su escandalosa salida de Bendita, semanas después de que trascendiera el video en el que se la veía junto al entonces presidente Alberto Fernández en Casa de Gobierno, en una situación de extrema confianza.

Luego de que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares presentaran un clip con los mejores momentos de la panelista en el programa, comenzó la entrevista en la que la hija de Roberto Pettinato se prestó a hablar sobre todo. “Vivo con hate permanente, sobre todo en las redes, pero yo leo muy poco; por eso no estoy todo el día absorbiendo al boludo que te quiere decir una maldad. La verdad es que la única manera es leer y no darles bola, sino, te volvés loca”, comenzó explicando. “En la calle no me pasó nunca jamás. No sé si es que no me cruzo con esa gente que me putea en redes y no se anima en persona”, agregó.

Refiriéndose concretamente a lo que ocurrió luego de la filtración del video con el exmandatario, indicó: “No sé si me jodió todo lo que ocurrió, pero fue como shockeante, raro, porque no estaba acostumbrada, porque no empecé en este medio de esta manera y, a diferencia de lo que ocurre con otros hijos de famosos, no fui expuesta toda la vida. Nosotros empezamos de grandes a trabajar en los medios. Entonces, fuimos haciendo nuestro caminito hasta que nos llegó el primer escándalo propio”, indicó.

“La verdad es que lo padecí en el momento, pero después no me quedó otra que aceptarlo y vivir con eso”, agregó. Entonces, Lussich le preguntó sobre lo que ocurrió en El Nueve la noche en la que se difundió el video. “¿Por qué te quedaste encerrada en el camarín?“, quiso saber el conductor.

Entre risas, y algo nerviosa, Pettinato respondió: “¡Porque no quería salir! No entendía ni lo que estaba pasando". En ese momento, Pallares tomó la palabra y le preguntó si tenía miedo de que en el programa no la cuidaran. “Y eso fue lo que pasó. Volví un solo día y la pasé mal. De hecho, me arrepentí de haber vuelto”, reveló.

Sobre su vínculo con el conductor histórico del ciclo de El Nueve, Beto Casella, indicó: “Antes de mi regreso, veníamos hablando. Entiendo que él se colapsó, y de hecho lo dijo. Él habla mucho más de eso que yo. Yo no sigo, un año después, hablando sobre el tema, porque para mí está cerrado”.

“En el momento, hice una demanda laboral, porque de un día para el otro me quedé sin trabajo y sin sueldo. Tenía cuatro trabajos, igual, y es el único que perdí. Por eso, siempre aclaro que no renuncié, porque no tendría sentido que renunciara a uno de los cuatro trabajos que tenía”, continuó relatando. Y explicó: “Negociamos el tema laboral y ahora comienzo un nuevo programa, el domingo, en el mismo canal”.

El ciclo, en el que entrevistará a diferentes candidatos de cara a las próximas elecciones, se llamará DAL (Decime algo lindo), en clara alusión a la frase que le decía Fernández en la grabación que se viralizó. Durante dos meses, la exintegrante de Bendita tendrá todos los domingos a las 23.30 un mano a mano con un dirigente político. El primer invitado es el intendente de Tigre, Julio Zamora.

Con respecto a la polémica elección del título, Pettinato indicó: “Lo elegimos porque es una frase que, desde agosto del año pasado hasta hoy, me dicen todos los días. Por supuesto que siempre en las redes, no es que pasa la gente por la calle y me lo dice... Pero creo que es la frase que más leí este año. Pasado un tiempo, pensás en usarlo para algo que te convenga a vos”.

Teniendo en cuenta la dinámica del nuevo ciclo, Lussich le preguntó si volvería a entrevistar a Fernández, en el hipotético caso de que fuera candidato. Sin dudarlo, Petinatto respondió afirmativamente. “Sí. No me hablo con él, y no a partir de lo que pasó, sino desde antes. El video es de 2023, no fue en pandemia. Me canso de repetirlo porque insisten con eso. Pero no tengo nada que hablar con él. No me interesa hablar de mi relación”. Sin embargo, ante las preguntas de las panelistas, desmintió que el exmandatario se hubiese obsesionado con ella y también que haya existido una comunicación con la exprimera dama Fabiola Yáñez.