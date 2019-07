Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

La revista Forbes dio a conocer su listado de las celebridades mejor pagas del mundo, y Taylor Swift se encuentra primera en la lista con 185 millones de dólares, superándose a sí misma respecto al año pasado (cuando figuraba con 80 millones). El argentino Lionel Messi es el primer futbolista en la lista y está número 4, por encima de Cristiano Ronaldo y Neymar, con 127 millones de recaudación.

La artista encabeza la lista de este año con 185 millones de dólares Fuente: Archivo

La inmensa fortuna que puso en el número uno a Taylor Swift creció gracias a su tour "Reputation", en el cual presentó las canciones del disco homónimo que precede a Lover, que se editará el 23 de agosto. Según Forbes, la gira de Swift generó un total de 266 millones, lo cual es un récord en sí mismo: se trata del tour por los Estados Unidos que más dinero recaudó en la historia.

Por otro lado, su resonante pase de Big Machine Records-que ahora le pertenece a la compañía Ithaca Holdings de Scooter Braun, lo cual motivó a Swift a emitir un comunicado en disconformidad-, a Republic Records, le garantizó un contrato de 200 millones a la artista.

Taylor Swift "You Need To Calm Down" - Fuente: Youtube 03:30

Esta no es la primera vez que la cantante de "You Need To Calm Down" encabeza la lista. En 2016 también figuró en el primer puesto, casualmente gracias a otra gira: la que emprendió con su álbum ganador del Grammy, 1989.

Otros nombres del listado

Kylie Jenner, segunda en la lista, y la millonaria más joven del mundo Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

Kylie Jenner, nombrada por Forbes como la millonaria más joven del mundo, quedó en segundo lugar con 180 millones, gracias a las ganancias de Kylie Cosmetics, empresa de la que es dueña en su totalidad.

El tercer lugar lo ocupa el cantante Kanye West-enemigo acérrimo de Swift- con 150 millones de dólares; el cuarto le pertenece al jugador de fútbol argentino Lionel Messi, con 127; y el quinto al músico Ed Sheeran, con 110 millones.

Taylor Swift y Ed Sheeran - "Future" - Fuente: YouTube 04:11

