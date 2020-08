"Te pido disculpas": el conmovedor mensaje de Lizy Tagliani a La Floppy

Lizy recordó a La Floppy con un sentido posteo en las redes Crédito: Instagram Lizy Tagliani

2 de agosto de 2020 • 11:39

Lizy Tagliani volvió a recordar a su gran amiga, La Floppy Cucu, quien murió el lunes de leucemia. Si bien el jueves había compartido una imagen en Instagram, este domingo decidió hacer un posteo en el que hizo catarsis y le pidió disculpas a La Floppy por no poder sobrellevar este duelo con mayor entereza.

"Listo, se terminó, te pido disculpas por la tristeza, gorda hermosa", escribió Lizy al comienzo de su mensaje. "A partir de este momento te recordaré con alegría, picardía, una pequeña cuota de maldad y mucha travesuras... así éramos: unidas, cómplices, soñadoras. No voy a dejarme ganar por un dolor egoísta y absurdo. Voy a recordarte como me gustaría que me recuerden a mí. En definitiva, éramos un reflejo la una de la otra. Te quiero", concluyó la conductora y humorista.

Esta noche, junto a Marley en su programa de Telefe, Por el mundo, se le realizará un homenaje a la querida amiga y asistente de Lizy.

La Floppy murió el lunes de leucemia, enfermedad a la que planeaba darle batalla. La noticia se le comunicó cuando se le realizaron unos estudios para saber si había contraído coronavirus, en el ciclo El precio justo, donde trabajaba en Telefe. Si bien pudo atravesar el Covid-19 (al igual que Tagliani, quien también dio positivo), días después de su recuperación, quedó internada en una clínica porteña para tratar la leucemia. Con el transcurso de los días, su cuadro se fue agravando y se volvió irreversible.

"Teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto, pero quién sabe por qué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir. Mi único deseo es que la recuerden sonriente o denunciando en las redes todo lo que yo le hacía... sustos y demás. Siempre en mi corazón, en mi vida, amigas, familia, una gran compañera. Hasta pronto", escribió Lizy, quien conoció a La Floppy en 2012, al enterarse de la triste noticia de su fallecimiento.