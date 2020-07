¿Quién era La Floppy, la asistente de Lizy Tagliani?

Fabian Peloc, más conocido como "La Floppy", era el asistente personal de Lizy Tagliani Crédito: Instagram: @floppycucu

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de julio de 2020 • 08:28

Ayer se conoció la triste noticia de la muerte de "La Floppy", la simpática asistente personal y mejor amiga de Lizy Tagliani, quien adquirió mayor popularidad desde que protagonizó divertidos momentos en El precio justo (Telefe).

Fabián Peloc, más conocido por el nombre de su personaje, "La Floppy", murió a los 31 años por una infección derivada de una leucemia. Sus primeros pasos artísticos fueron en el mundo teatral junto a Lourdes Sánchez: en la obra infantil El universo de Lourdes, donde interpretaba al Payaso Papelón.

En su cuenta de Twitter tenía como descripción: "Viviendo un sueño inesperado. Hincha a morir de mi amiga Lizy". Lo cierto es que durante los últimos años su vida había cambiado mucho, y aquella amistad que empezó por un encuentro en un boliche hace siete años, se convirtió en un lazo indestructible.

Por eso no es de extrañarse que cuando Tagliani tuvo la oportunidad de conducir su propio ciclo de entretenimiento en Telefe, no dudara en llamar a Peloc para pedirle que la ayude con los looks diarios. En la galería de Instagram de "La Floppy", son muchas las fotos del detrás de escena en el canal de las pelotitas, donde mostraba cada uno de los peinados y outfits que elegía para Lizy.

Con el tiempo, dejó de estar en el detrás de escena y pasó al "vivo" para aportar su cuota de humor. Así empezaron las graciosas caracterizaciones para distintos sketchs, y muchas risas compartidas con los invitados al programa.

En marzo del año pasado reveló en una entrevista con la revista Pronto cómo había surgido el nombre de su personaje: "En 2014 me cortaba el pelo muy cortito y una vez me dejé el flequillo. En ese momento Flor Torrente tenía ese look y justo Lizy se había cortado tipo carré, como Araceli González".

"En joda, me dijo: 'Ay, vos sos Floppy y yo soy Araceli'. Desde entonces, me apodó así y ya nadie me llama por mi verdadero nombre", explicó. Así fue como la bautizó su amiga, y se convirtió en su nombre artístico para siempre.

A mediados de junio ambas contrajeron coronavirus -al igual que otros miembros del equipo técnico de El precio justo- y tuvieron que suspender las emisiones del ciclo. "Amigos, les quiero contar que el test de COVID-19 me dio positivo. Quiero agradecerles los mensajes con tanto cariño. Estoy muy bien, cumpliendo el protocolo como corresponde", escribió en aquel momento en su cuenta de Instagram.

Tan solo diez días después, contó a través de sus redes sociales que el hisopado le había dado negativo: "Quiero agradecerles tantos pero tantos mensajes de amor, miles de gestos hermosos en estos 15 días de aislamiento, muchos han rezado por mi y quiero inmensamente agradecerles de corazón por todas esas muestras de amor".

Sin embargo, exactamente un mes después del anuncio de su recuperación, llegó la triste noticia de su fallecimiento. Tagliani confesó en un posteo de Instagram: "Hemos ocultado su lucha para proteger a su mamá, que no iba a poder ir a visitarla por la pandemia. Teníamos mucha fe que saldría adelante y nos reiríamos de todo esto, pero quién sabe porqué misterioso motivo de repente hoy tuvo que partir".

Unas hora antes Tagliani había escrito en su Twitter: "Sólo les pido que pidan por una persona muy importante para mí que necesita mucha energía para salir adelante. Se los ruego". Mientras tanto, los últimos tuits de "La Floppy" eran de índole regilioso, y demuestran que en todo momento mantuvo la fe de que saldría adelante.

Replicaba los mensajes del Papa Francisco, y en su perfil de Instagram su último posteo fue un retrato de Jesús. También compartió su alegría por la recuperación de Federico Bal, quien luchó contra un cáncer de intestino.

Su última interacción en las redes sociales fue el sábado, cuando retuiteó con orgullo la noticia que dio a conocer Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown: "Le entregamos a @lizytagliani una copia de la Ordenanza N° 11.749, que la declara Persona destacada de la Cultura de Almirante Brown, por su trayectoria y su permanente compromiso con nuestra gente".

Hasta el final, su felicidad se basó en ver brillar a su mejor amiga, Lizy, quien la despidió en las redes con mucha tristeza: "Hace un tiempo conocí una persona maravillosa. Siempre en mi corazón, en mi vida, amigas, familia, una gran compañera. Hasta pronto".