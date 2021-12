Temporada de verano de Carlos Paz: la vuelta de Matías Alé, el homenaje a La Mona Jiménez y una ausencia significativa

Esta tarde, en La Rural de Palermo, se lanza la temporada teatral 2021 de Carlos Paz. Como cada verano, el periodista cordobés Pablo Layús será el encargado de contar, para Intrusos del Espectáculos (América TV), todo lo que suceda en “La Villa”. En un adelanto de lo que se verá en el evento, Layús charló en vivo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, reveló algunos detalles del detrás de escena y charló con Carli Jiménez, el hijo de La Mona, sobre el homenaje que le realizarán al popular cantante cordobés.

“Se espera una gran temporada. Hablan de la posibilidad de que sea récord”, contó en un comienzo el movilero. “Hoy Carlos Paz presenta más de 50 obras. O sea que si alguien quería sumarse a la temporada, no va a encontrar teatro disponible”, reveló. Luego, contó que Flavio Mendoza será el gran ausente del evento de hoy y que Matías Alé volverá a pisar Carlos Paz por primera vez luego de su separación de María del Mar y de los problemas de salud que debió enfrentar tras ese episodio.

El gran ausente

“Recién hablaban de Flavio y Flavio no viene hoy acá”, empezó a contar Layús entre los carteles del lanzamiento de la temporada. ¿Por qué? “Porque tiene hoy la juntada con la gente que va a estar formando parte de su elenco, Stravaganza 10 años, y ya tenía preparado ese evento. Por lo menos es la versión que yo tengo y que han dado acá. Hay que ver si hay otra cosa”.

Flavio Mendoza

Pallares, por su parte, quiso saber si el faltazo podía deberse a la intención del bailarín de no cruzarse con alguien en particular. “Puede ser un poco de todo lo que estás diciendo, porque es raro”, señaló Layús y agregó que también puede ser que “a Flavio no le haya gustado que le avisaran tan sobre la marcha del evento”.

“Hay que estar atentos a algunas cosas que van a pasar este verano”, remarcó el movilero y destacó el regreso de Matías Alé a Carlos Paz luego de su fallido casamiento con la cordobesa María del Mar y su posterior brote psicótico, en el año 2015. “Ya cuando hizo la presentación de la obra y toda la producción de Aldo Funes se emocionó y mucho. Es muy fuerte para él regresar a la Villa luego de lo que le pasó”, explicó. Luego agregó que Matías nunca más volvió tras la ruptura y que, quizá, “se la cruce en el kiosco de ella (María del Mar), que queda muy cerca del Candilejas”. Matías Alé formará parte del elenco de Mi mujer se llama Mauricio, con Pablo Rago, Iliana Calabró, Adriana Brodsky, Alejandro Müller, Gonzalo Urtizberea y Nerina Sist.

Un homenaje a La Mona

En diálogo con Carli Jiménez, el hijo de La Mona habló de los proyectos de su productora para el verano que se avecina. “Tenemos dos proyectos. El primero es un festival. Es la primera vez que hacemos un festival en Córdoba de esta envergadura, donde reunimos a los referentes máximos de la música de la Argentina”, señaló el productor y mencionó a L-Gante y a Damas Gratis entre los confirmados.

Luego, contó sobre el museo de La Mona que están preparando, que llegó el momento de que la familia le rinda un homenaje y que se siente orgulloso de este tipo de proyectos que aportan a la cultura argentina. “El Museo Bar de La Mona es un lugar espectacular que va a contar con toda la memorabilia de la Mona, con toda su discografía, un recorrido cronológico por su historia, por estos 54 años de carrera, y donde también va a haber una propuesta gastronómica porque La Mona no es solamente la música. Hay detrás todo un trasfondo cultural que ha marcado nuestra ciudad. Creo que va a ser algo que toda la gente de Córdoba va a saber valorar”, destacó Carli.

Sobre el final, el hijo y representante del famoso cuartetero cordobés señaló que La Mona volverá a los escenarios el próximo año, luego de haber estado dos temporadas parado por la pandemia. Eso sí, será con menos shows. A los 72 años, su familia ya no quiere que siga con el ritmo de tres presentaciones por semana.