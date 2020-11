The Crown: cuáles son los eventos reales y los ficticios de la serie de Netflix

La cuarta temporada de The Crown llegó a Netflix y los fanáticos de la serie de realeza se preguntan qué escenas son completamente reales Crédito: Netflix

La cuarta temporada de The Crown llegó a Netflix el domingo y rápidamente la serie inspirada en la realeza británica se posicionó entre las diez más vistas. La aparición de la princesa Diana de Gales a la familia es uno de los principales atractivos de esta entrega, y muchos fanáticos se preguntan qué eventos fueron completamente reales y cuáles no.

Los diez nuevos capítulos abordan el trágico romance de Lady Di y el príncipe Carlos, y el mandato de Margaret Thatcher como primera ministra de Gran Bretaña. Algunas de las temáticas de los episodios resultan de público conocimiento y en más de una ocasión los protagonistas reales han hablado de sus luchas internas, como ocurrió con la princesa de Gales sobre su batalla contra la bulimia.

Estos hechos fueron plasmados en la serie royal del momento, pero otros detalles más privados despiertan la duda de los espectadores. Para quienes aún no hayan visto la flamante cuarta entrega, queda avisada la alerta spoiler sobre seis acontecimientos presentes en la ficción y el análisis de "verdadero o falso".

¿Existió la prueba de Balmoral?

En The Crown muestran el fin de semana que Lady Di pasó en Balmoral, y este ritual habría sido una prueba para ver cómo se adaptaba a la vida de la familia real antes de comprometerse con el príncipe Carlos

Verdadero. Es sabido que los fines de semana en su casa de Balmoral eran toda una tradición para la familia real y un examen implícito para todo aquel que aspirara a unirse a la corona británica. En la serie este detalle no fue pasado por alto y se plasmó con lujo de detalles el primer encuentro de una joven Diana Spencer que tenía sobre sus hombros la presión familiar de "no arruinar la gran oportunidad de su vida".

Tal como muestra la ficción, la futura princesa de Gales dejó anonadados a todos, incluida a la reina Isabel II, y todos los miembros de la familia le aconsejaron al príncipe Carlos que le propusiera matrimonio cuanto antes.

Sin embargo, el resto de las escenas son dudosas en cuanto a veracidad. Por ejemplo, se desconoce si la excursión del duque de Edimburgo y Lady Di realmente ocurrió; al igual que la reprimenda de la princesa Margarita a la primera ministra durante el mismo fin de semana.

¿La princesa Margarita se opuso a la boda?

Falso. A pesar de que sería lógico que la princesa Margarita se hubiera opuesto a la unión de el príncipe Carlos con una mujer que no amaba, no existen registros de que esto haya ocurrido. Pese al historial amoroso de la hermana de la reina, y a los diálogos plasmados en la serie, no hay registros de su ferviente advertencia sobre el error que iban a cometer.

Emma Corrin interpretó a Lady Di durante su juventud, y personificó además su ardua lucha contra la bulimia durante su matrimonio con el príncipe Carlos Crédito: Netflix

"¿Cuántas veces esta familia cometerá el mismo error, una y otra vez? ¿Forzar matrimonios que no deberían existir y prohibir matrimonios que deberían permitir?", cuestiona Margarita en la serie, algo que si alguna vez sintió, quedó guardado en las paredes del palacio.

¿El príncipe Carlos salió con la hermana de Lady Di?

Verdadero. Antes de comenzar su noviazgo con la princesa Diana, el príncipe Carlos había tenido varias salidas públicas con Sarah Spencer, la hermana mayor de su futura esposa. Al igual que en la escena de la serie, el futuro heredero al trono conoció a Lady Di durante una de sus citas con quien luego se convirtió en su cuñada.

Incluso él mismo lo contó en su entrevista de compromiso, y aseguró que le pareció "una joven de 16 años muy alegre, divertida y atractiva, animada y llena de vida".

¿Lady Di eligió su anillo de compromiso?

Verdadero. Existen registros del día en que la prometida del príncipe Carlos eligió su anillo de compromiso. "Me recuerda a la sortija de mi madre y además combina con el color de mis ojos", dice la princesa de Gales en una de las escenas de The Crown.

El icónico vestido de novia de Lady Di fue replicado en The Crown y causó furor en los fanáticos Crédito: Netflix

Una vez más, el lujo de detalles es puesto en duda en cuanto a su veracidad, pero sí fue ella misma quien escogió aquel icónico zafiro azul, rodeado de 14 diamantes montados sobre un aro dorado. Este hecho rompió con la tradición familiar de reversionar una antigua joya real.

¿La princesa de Gales patinó en una sala de Buckingham?

Falso. En una de las escenas la solitaria prometida del príncipe Carlos se pone sus patines y empieza a recorrer los lujosos pasillos del palacio de Buckingham. Sin embargo, es una idea del guionista, Peter Morgan, como una metáfora de la personalidad de Diana.

Lo que sí es cierto que el patinaje fue una de las grandes pasiones de Lady Di, y solía en los jardines del palacio de Kensington, al igual que el ballet.

¿Camila Parker Bowles y Lady Di intentaron ser amigas?

Verdadero. En la biografía "La duquesa: Camilla Parker Bowles y la aventura amorosa que estremeció a la Corona", la escritora Penny Junor aseguró que Diana visitaba la casa de campo de Camilla Parker Bowles y su esposo desde que empezó a salir con el príncipe Carlos.

El amorío del hijo de la reina con su exnovia se refleja en la serie como un fuerte romance que tuvo lugar antes, durante y después de su matrimonio con Lady Di. Tal como se muestra en varios capítulos, las dos mujeres de la vida de Carlos trataron de llevarse bien, pero siempre hubo una implícita rivalidad por el amor del mismo hombre.

Lady Di, personificada por Ema Corrin durante sus primeras salidas con el príncipe Carlos Crédito: Netflix

Además, en el libro "Diana: su verdadera historia" Andrew Morton relata que poco después de que la pareja anunciara su compromiso y Diana se mudara a Clarence House, encontró una nota de Camilla invitándola a almorzar, un instante perfectamente plasmado en la cuarta temporada.