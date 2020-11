Thelma Fardin sobre la nueva vida de Juan Darthés en Brasil: "Es injusto"

Thelma Fardin habló sobre la causa por violación que inició contra Juan Darthés y la lentitud de la Justicia

Juan Darthés sigue su vida en Brasil junto a su familia, tras la denuncia de violación de Thelma Fardin en su contra. Se van a cumplir casi dos años del inicio de la causa, que avanza muy lentamente, pese al pedido de captura internacional vigente. Durante una entrevista con Pampita Online, la actriz habló de lo que sintió al enterarse que el actor tiene nuevos proyectos en el país vecino y qué sensaciones le genera que no haya una condena firme en su contra.

"Hasta que uno no se cruza con el aparato de Justicia no tiene idea de que se trata. Recién ahí entendés cosas más técnicas, como que los delitos se denuncian en el territorio en que suceden", explicó luego de que Pampita Ardohain la consultara sobre qué sensación le generaba a ella saber que tuvo que enfrentarse a pericias psicológicas y otros estudios mientras que el actor nunca se presentó a declarar.

Y agregó: "Me parece que está bueno hablar técnicamente porque no hace falta expresar qué es lo que yo siento frente a algo que evidentemente es injusto", aseguró. "A pesar de que una se someta a la Justicia, en la forma en que la Justicia funciona hoy por hoy, acá, y en todo el mundo, no tengo ni explicarlo".

Durante la charla, Fardin también se refirió a la nueva vida que lleva Darthés en Brasil, país en el que nació el actor y que no tiene tratado de extradición para sus ciudadanos. "Es un tipo que tiene un pedido de captura de Interpol, una alerta roja y una acusación por violación agravada, sin embargo, él está libre".

"Lo que a mí me pase en lo personal con eso creo que es un territorio al que no hay que ni siquiera entrar, porque por supuesto que es doloroso, pero yo sigo mi vida adelante y no me levanto pensando en lo que está haciendo él. Esa es mi mayor conquista, poder seguir con mi vida", afirmó con templanza.

La actriz también invitó a generar una conversación pública sobre el tratamiento que se le da a estos casos. "Me parece que el debate que tenemos que dar hoy es el de dejar de atar a las víctimas a lo que esté haciendo su victimario. Seguimos adelante, yo hice la denuncia en la Justicia, como correspondía y en algún momento será ella la que tenga que actuar".

Hace unas semanas, la abogada de Thelma en Nicaragua, Eilyn Cruz, aseguró que, una vez agotado el plazo del trámite de extradición, la causa podría ser tramitada en su país de origen para que Darthés cumpla allí la condena. "No existe cooperación por parte de los abogados de él. Ellos saben que en Brasil tiene garantizada su libertad de circulación. Saben que si sale de Brasil sería capturado. Una vez agotado el procedimiento de no extradición se puede tramitar la causa en su país de origen. No significa que permanecer allí sirva para promover la impunidad del delito", comentó la letrada nicaragüense, país en donde se hizo legalmente la denuncia.

