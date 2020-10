Cómo sigue la causa contra Juan Darthés, tras la denuncia de violación de Thelma Fardín Fuente: OHLALÁ! - Crédito: Inés Auquer

A casi dos años de la denuncia de Thelma Fardin por violación, el pedido de captura internacional para Juan Darthés sigue firme. Si bien -a raíz de este hecho- el actor decidió radicarse en Brasil ( país que no tiene convenio de extradición para sus ciudadanos), la abogada de la denunciante aseguró que, una vez agotado el plazo del trámite de extradición, su causa podría ser tramitada en su país de origen para que cumpla allí la condena.

"No existe cooperación por parte de los abogados de Darthés. Ellos saben que en Brasil tiene garantizada su libertad de circulación. Saben que si sale de Brasil sería capturado. Una vez agotado el procedimiento de no extradición se puede tramitar la causa en su país de origen. No significa que permanecer allí sirva para promover la impunidad del delito", comentó Eilyn Cruz, abogada de Fardin en Nicaragua, donde se hizo legalmente la denuncia.

Tras volver a reafirmar que la alerta roja de captura internacional sigue vigente, la letrada añadió: "¿Por qué no sale de Brasil y regresa a Argentina? ¿Por qué no viaja a otro país? Precisamente porque sabe que puede ser capturado en cualquier país. Si no sale nunca más, estará preso toda su vida en el mismo lugar".

Cómo sigue la causa contra Juan Darthés, tras la denuncia de violación de Thelma Fardin Fuente: Susana - Crédito: Juana MAuri

Si bien Cruz asegura que "su vida no ha vuelto a ser normal", en los últimos días se dieron a conocer detalles de cómo son los días del acusado en el país vecino. Acompañado por su familia, el actor "habría vendido varias propiedades y esa plata en dólares habría sido depositada directamente en cuentas en el exterior", según relató Daniel Ambrosino en América Noticias.

En cuanto a su trabajo actual, el periodista reveló detalles sobre el nuevo emprendimiento del Darthés. "Vive en San Pablo, donde habría puesto una productora de teatro pero que, por supuesto, no estaría a su nombre. Todo esto lo tendría bajo el nombre de sus hijos y uno de sus hermanos, quienes estarían manejando absolutamente todo", señaló.

