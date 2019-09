El mensaje de Tini Stoessel para los hijos de Axel

Tras las acusaciones en las redes sociales por parte de seguidores de la cantante, Tini grabó un video para los hijos de Axel Crédito: Fabián Marelli

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2019 • 09:14

Tras el video que se viralizó en las redes y en el que Tini Stoessel parecía incómoda ante el abrazo de Axel, se difundieron imágenes de la cantante invitando a los hijos del músico a los shows que ella dará en octubre, en el Luna Park.

Desde la cuenta de Instagram de una fan de Tini, se ve un posteo de un video que habría grabado la cantante para los tres hijos de Axel: Águeda, Aurelia y Fermín.

"Agui, Auri y Fermín miren con quién estoy, ya lo conocen perfectamente [y con el celular muestra a Axel]. Me contaron que están súper fanáticos así que los quiero y los espero el 18 y también (...) el 26 de octubre que voy a estar en el Luna Park. Si quieren venir, vengan que van a estar en primera fila ¡Los quiero!", dice Tini y por detrás se escucha a Axel contestar: "¡Confirmado!".

Luego de la polémica en las redes sociales, Tini Stoessel grabó un video para los hijos de Axel 00:15

Video

En las imágenes se ve a Stoessel con el vestido con el que se presentó el lunes en el festival Únicos, en Madrid, por lo que habrían sido grabadas ese mismo día, al momento en el que se viralizaba el video en el que la cantante se veía incómoda con los gestos de Axel.

"Tini saca la mano de Axel de su hombro, se la nota mal", aseguraba una de las fans sobre las imágenes que se pudieron ver en las redes sociales. Ante estos comentarios, el cantante posteó una foto de él, Tini y Lali Espósito y aseguraba que quienes lo acusaban estaban inventando "pavadas".

Según algunos usuarios en las redes, este momento incomodó a Tini Stoessel - Fuente: Telefé 00:08

Video

Recordemos que luego de la viralización del video, una periodista habló sobre una mala experiencia que tuvo con Axel. "Viví una situación incómoda con él [por Axel]. No fue un abuso, sino un momento muy incómodo durante una entrevista que le hice para una revista, hace unos diez años. Y dije 'No es no'", contó Paula Galloni, panelista de Pampita Online, por Net TV. "Yo estaba sola en un monoambiente haciendo una entrevista con este señor. Por suerte tengo carácter y me fui", explicó.