Tití Fernández recordó a su hija en el quinto aniversario de su muerte

Fuente: Archivo - Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de julio de 2019 • 16:23

Mañana, 2 de julio, se cumplirá un nuevo aniversario de la muerte de Soledad Fernández, la hija de Tití , quién falleció en un accidente automovilístico en Brasil durante el Mundial 2014. Como siempre que la recuerda en redes sociales, el periodista emocionó a sus seguidores con un dulce mensaje dedicado a la joven.

"Sole, amor esta foto tiene hoy 5 años, fue en San Pablo y te encontraste con el querido Leo Astrada, que feliz estabas cuando le ganamos a Suiza", comenzó explicando sobre la foto publicada. "Nos encontramos para despedirnos, me diste un beso y me dijiste «chau pa, hasta mañana». Mañana nunca llegó y ese beso que me diste fue el último, te esperaba para desayunar y me enteré de la peor noticia de mi vida".

"No sabés como te necesitamos", agregó para terminar el mensaje que acompañó con dos hashtags que resumen todo lo que siente: te amamos y nunca te vamos a olvidar.

En el pasado, Tití había manifestado que su misión es que la gente no se olvide que Soledad existió. "Todos los dos de cada mes trato de poner un tweet con el hashtag nunca te vamos a olvidar. Quiero que la gente la recuerde a Sole, porque era una pendeja bárbara, y quiero que la gente sepa lo que era", contó hace un tiempo en la mesa de PH: Podemos Hablar.

"Fue una tragedia: el traslado, el reconocimiento del cuerpo... Todas las noches me despierto y se me viene la película a la cabeza de cómo me entero. Lo peor que te puede pasar es tener que reconocer a tu hija", dijo en ese momento. "A mí me hace bien hablar porque quiero que la gente sepa lo que era: extraordinaria, llena de vida, una cosa maravillosa... le iba a ir muy bien en la vida porque era inteligente y era muy amiga de sus amigos, y si vos te manejás con tus amigos en la vida te va bien".