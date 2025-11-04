Tití Fernández reveló los mensajes que Alberto le enviaba para Messi durante el Mundial de Qatar

El periodista deportivo Tití Fernández sorprendió al revelar este martes que, durante el Mundial de Qatar 2022, el expresidente Alberto Fernández le enviaba mensajes para que se los hiciera llegar a Lionel Messi y al entrenador de la Selección, Lionel Scaloni. La declaración tiene lugar en medio de las gestiones que había hecho para fotografiarse con los jugadores después de obtener el campeonato del mundo.

El relato de Tití tuvo lugar este lunes en el programa Se Viene, que se transmite por diversas plataformas a través de Azz Stream, mientras se debatía la posibilidad de que Javier Milei logre una foto junto al capitán de la selección argentina durante el American Business Forum en Miami, Estados Unidos.

En medio del intercambio sobre la relación entre el poder político y el fútbol, Tití recordó: “Fijate lo que pasó hace poco. Es la primera vez que un argentino que ganó algo mundialmente no fue a la Casa de Gobierno. Todos lo han hecho. Boxeadores, equipos de fútbol... Todos iban a festejar y aparecían en el balcón. El único equipo que no apareció... También quien nos representaba como presidente era un señor…”.

Acto seguido, decidió contar una historia que hasta ahora era desconocida: “El presidente de la Nación me mandaba mensajes a mí. Los tengo todos guardados. Me decía: ‘Espectacular, Titi. Brillante. No sabés la alegría que tenemos los argentinos. Decile a Messi y a Scaloni que estamos orgullosos’. Entonces yo le respondía: ‘Escuchame una cosa. Vos sos el presidente. Mirá si yo le voy a decir a Messi que vos estás contento. Llamalo por teléfono. Sos el presidente. No sé si no le contestaban o qué. Pero sos el presidente. Tenés que hablar con algún dirigente”.

El periodista precisó que los primeros textos datan del 3 de diciembre de 2022, el día en que la selección argentina venció 2 a 1 a Australia por octavos de final. “Ahí empezó todo. [Alberto Fernández] Me escribió: ‘Titi, qué bien que jugamos y cómo sufrimos. Decile a Messi que también lo quiero mucho. Están haciendo un gran trabajo para la Televisión Pública. Te mando un abrazo’”.

Aseguró más adelante que el entonces mandatario y presidente del Partido Justicialista (PJ) insistió con nuevos mensajes el 9 de diciembre, cuando Argentina superó a Países Bajos , y también el 18, durante la final frente a Francia. “Me mandó varios audios. Estaba disfónico en alguno de ellos”, detalló.

Entre risas, el cronista recordó que Fernández lo consideraba “la cábala” de la selección. “Era Messi que la rompía, Julián Álvarez... ellos eran la cábala”, aclaró. Y volvió a insistir en su desconcierto durante el cierre de su participación: “Lo que yo no entiendo es que, siendo el Presidente de la Nación, o algún ministro o el jefe de Gabinete… es el presidente de la Nación. La gestión no la tiene que hacer un periodista”.

El único presidente argentino que no recibió a un campeón del mundo

Alberto Fernández fue el primer presidente argentino que no recibió a un equipo campeón del mundo desde que se disputa el torneo, en 1930. Tras la consagración de la Scaloneta, el exjefe de Estado no logró concretar la foto oficial con los jugadores en Casa Rosada. La decisión del plantel de no posar junto a dirigentes políticos frustró los planes del Gobierno, y Fernández debió seguir los festejos desde Olivos.

En la historia reciente, todos los campeones habían sido recibidos por las máximas autoridades: Raúl Alfonsín abrió las puertas de Balcarce 50 en 1986 para celebrar con el equipo liderado por Diego Maradona, y en 1978 el dictador Jorge Rafael Videla entregó la copa al capitán Daniel Passarella.

El astro argentino Lionel Messi besa la copa del mundo tras la final de Mundial de Qatar 2022 Aníbal Greco - La Nación

Esa tradición se replica en otros países. Emmanuel Macron recibió al plantel francés en el palacio del Elíseo tras el título de 2018; Angela Merkel felicitó en el vestuario a los alemanes campeones en 2014; y José Luis Rodríguez Zapatero celebró en la Moncloa junto al equipo español que conquistó el Mundial de 2010.

En el caso de la Argentina, Fernández llegó a decretar feriado nacional para facilitar la multitudinaria caravana de festejos, pero el operativo terminó con los jugadores siendo evacuados en helicóptero y sin visita a la Casa de Gobierno. Desde entonces, ni la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ni los futbolistas explicaron por qué la tradicional reunión con el mandatario no tuvo lugar.