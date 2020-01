Todas las fotos de las románticas vacaciones de Pampita y Roberto García Moritán

Pampita, a puro mimo con su marido, Roberto García Moritán, en la Riviera Maya Crédito: Instagram

Se terminó la estadía en Punta del Este para Pampita Ardohain y su marido, Roberto García Moritán, pero las vacaciones continúan. La pareja viajó hacia la Riviera Maya, México, para seguir disfrutando de unas merecidas jornadas de relax, cuyas primeras postales ya se pueden ver en la cuenta de Instagram de Ardohain.

La modelo compartió el minuto a minuto de su llegada a un lujoso hotel, el rico desayuno, sus paseos en la playa, y los románticos momentos que vive junto a su flamante esposo.

Pampita, feliz en sus vacaciones Crédito: Instagram

Recordemos que Pampita viene de unos días mediáticos muy movidos desde que la periodista Mariana Brey contara en el ciclo de eltrece, Los ángeles de la mañana, que Ardohain habría discutido a los gritos con Moritán en Punta del Este. "Lo que dijo Mariana Brey es mentira", escribió Pampita en Twitter, en alusión a la versión de una fuente que le aseguró a la periodista que la discusión se produjo en el auto, luego de que el empresario saliera de una farmacia.

"Ojalá algún día diarios y portales dejen de repetir información falsa y hechos que nunca ocurrieron", fue el segundo tuit con el que Pampita demostró su enojo. Asimismo, la modelo se comunicó con el programa de Elnueve, Hay que ver, para explicar mejor su versión de los hechos.

"Es verdad que fuimos a una farmacia, que él se bajó y compró unas gotitas para los oídos que le dolían. Pero cuando subió nos besamos y un beso no mueve el auto. Es verdad que somos rechapadores, pero no para mover un auto (...). No me peleé con mi marido. Eso que contaron viene de la imaginación de alguna persona. Siempre me sorprende la mentira. Seguramente Mariana tuvo una mala fuente que la informó mal", manifestó.

En el teléfono también se encontraba Brey, quien respaldó a su "informante", al aseverar que su primicia no fue un invento. "Entiendo que Pampita lo desmienta y que no le haya gustado la forma en que lo conté. No hubo mala intención. No soy parte de un clan de mujeres que quiere perjudicar a Pampita. Tampoco estoy obsesionada con ella. Me lo contaron dos o tres personas y, cuando lo dije al aire, me llegaron otros mensajes de gente que también presenció ese momento, y por eso sostengo lo que conté", concluyó la periodista.