El tenso momento que vivió Rochi Igarzábal en vivo en un programa: “¿Me están cargando?”

Lo que comenzó como una entrevista amena para hablar sobre un nuevo proyecto teatral, derivó en una escena inesperada al aire. Rochi Igarzábal vivió un momento incómodo en Puro Show (eltrece) cuando, en plena nota, Pampito la interrumpió de manera abrupta para anunciar que el programa llegaba a su fin. La situación desató un intercambio cargado de tensión que sorprendió tanto a quienes estaban en el estudio como a la audiencia.

La actriz había sido convocada al programa para presentar El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari, y también para repasar distintos hitos de su carrera. Pero, como su llegada se demoró, la entrevista fue mucho más breve de lo pautado y dejó entrever cierta incomodidad que rápidamente quedó expuesta al aire.

Rochi Igarzábal llegó tarde a Puro Show y vivió un tensó momento al aire (Captura: eltrece)

Todo se dio cuando Igarzábal compartía una reflexión sobre la exposición temprana en la formación artística, un tema que la interpela tanto por su experiencia profesional como por su rol de madre. En medio de ese análisis, Pampito la cortó para anunciar el final del programa: “Rochi, te tengo que interrumpir porque se nos terminó el programa. Te quiero pedir si podés venir otro día porque tenemos un montón para charlar. Te habíamos preparado un tape hermoso sobre tu carrera...”.

En ese momento, la actriz no pudo ocultar su desconcierto, se mostró seria y lanzó una frase contundente: “¿Chicos, me están cargando?”. Como era de esperarse, el clima en el estudio cambió de inmediato y, frente a esa tensión, el conductor intentó distender la situación al explicar, entre risas, que el ciclo finalizaba en ese horario y que debían dar paso al siguiente programa. “Es que el programa termina ahora. Podemos arreglar para otro día o mandarte un móvil. Llegaste un poco tarde, perdón”, agregó.

Todo terminó con un tenso intercambio entre la actriz y Pampito (Captura: eltrece)

Para defenderse, Igarzábal sostuvo que tenía entendido que el programa concluía unos minutos más tarde. “Ya sé, pero pensé que el programa terminaba a las 12:30…”, expresó, antes de cerrar con una frase que dejó en claro su malestar: “Bueno, citenme un poco más temprano la próxima vez, porque vengo de muy lejos y tengo todo muy organizado”.

El descargo de Rochi Igarzábal tras el incómodo momento

Luego de lo ocurrido al aire, la actriz recurrió a sus redes sociales para hacer un descargo y dar su versión de lo sucedido. Con un tono sincero, se mostró movilizada por la situación y no ocultó su malestar. “No me siento nada bien, no me gusta este malestar que tengo adentro”, dijo al comienzo del video, para dejar en claro por qué sentía la necesidad de hablar públicamente.

El descargo de Rochi Igarzábal tras el incómodo momento al aire

Asimismo, asumió su responsabilidad por lo ocurrido: “Pido disculpas a la producción de Puro Show porque llegué unos minutos tarde a la nota; la verdad es que tengo un viaje muy largo hasta el estudio donde es el programa, yo vivo en la otra punta y a veces el tráfico, los contratiempos que suceden hacen que uno llegue un poquito tarde y a mí me pasó, llegué 13 minutos tarde y no pude estar nada al aire, ni poder hablar de todo lo que quería charlar con los chicos”, detalló.

También, lamentó que no se pudiera aprovechar el material preparado especialmente para su visita: “Sé que hubo un trabajo ahí de parte de las productoras para armar un video lindo con un montón de imágenes con proyectos en los que estuve. Iba a cantar un pedacito de una canción, pero no se pudo aprovechar. A veces hay que acomodar un poco los horarios y entender que uno, si tiene un viaje largo, es preferible acomodar un poco los horarios, pero entiendo que la producción hizo un gran trabajo, así que disculpen”. De esta manera, buscó bajar la tensión y cerrar el episodio con autocrítica y reconocimiento hacia el equipo.