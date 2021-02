Todas las fotos del cumpleaños de Dieguito Fernando Maradona

Dieguito Fernando Maradona cumplió ocho años y para celebrar este día tan especial, su mamá, Verónica Ojeda, le organizó un festejo íntimo y privado en Ezeiza. Con algunos poco familiares y amiguitos, para respetar el protocolo sanitario que impone el coronavirus, el hijo menor de Diego Armando Maradona sopló las velitas y se mostró feliz y sonriente.

La temática de la fiesta fue mixta y la decoración se dividió en dos: por un lado los colores de Boca Juniors, el club que le dejó por herencia su papá, y por el otro los personajes del videojuego Among Us.

Entre los invitados se pudo ver a sus abuelos maternos, Rufina y Carlos, a la pareja de su mamá, el abogado Mario Braudy, a su madrina, Dulce Granados, y a sus primitos.

Vestido de azul y oro, con el equipo completo de Boca, Dieguito posó para las fotos y jugo con el resto de los niños, sin borrar la gran sonrisa que llevaba en su rostro.

Este es el primer cumpleaños del pequeño desde la muerte de Maradona, a quien extraña mucho. “Pide mucho por el papá. A la noche, cuando vamos al campo, me saca y me dice ‘vamos afuera’. Se pone a mirar las estrellas buscando a su papá. Y cuando está nublado, dice ‘porque hay nubes, papá no me puede cuidar’. En esas condiciones está Dieguito”, revelaba Baudry hace algunas semanas.

Para que su hijo se olvide del dolor y tenga un día muy especial, además de organizarle una fiesta Ojeda se ocupó de que algunos de los ídolos futbolísticos del pequeño le mandaran un saludo. A través de las redes sociales se pudieron ver los tiernos mensajes que le grabaron Carlos Tévez, Ariel Ortega, Navarro Montoya y Juanjo Borreli.

Dieguito Fernando Maradona festejó su cumpleaños número 8 con familia y amigos Gerardo Viercovich

Durante la fiesta Dieguito se divirtió jugando con primos y amigos Gerardo Viercovich

Dieguito con su mamá, Verónica Ojeda, y su madrina, Dulce Granados Gerardo Viercovich

Feliz, Dieguito Fernando celebró sus ocho años Gerardo Viercovich

El pequeño no pudo contener la alegría que le provocó su fiestita Gerardo Viercovich

Verónica Ojeda y su pareja, Mario Baudry, en el cumpleaños de Dieguito Fernando Gerardo Viercovich

Dieguito junto a su mamá, Verónica Ojeda, y sus abuelos maternos Gerardo Viercovich

