Todos los detalles del gran festejo de casamiento de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira

A mediados de julio, Alejandro Fantino y Coni Mosqueira sorprendieron a todos con un inesperado anuncio: en medio de su viaje por el viejo continente, el conductor le pidió casamiento a su amada a orillas del Mar Egeo. De esta manera, los dos decidían dar un paso más en su relación y fue así como el 21 de octubre se convirtieron en marido y mujer en el registro civil de Bahía Blanca (de donde la novia es oriunda). Pero faltaba la gran celebración, y el día llegó: este sábado, la pareja festeja su unión a lo grande, junto a 200 invitados, en la estancia Villa María, de la localidad bonaerense de Máximo Paz .

Fantino y Mosqueira, junto a un grupo muy selecto de familiares y amigos se instaló el viernes en el lugar, para participar de los preparativos, y supervisar los últimos detalles. Según se puede ver en las historias que la novia subió a su cuenta de Instagram, además de disfrutar de las instalaciones y de la majestuosa vista, por la noche decidieron distenderse jugando al billar.

En las redes, Fantino compartió con sus seguidores las instancias previas al festejo. “Estamos en la estancia, ya acomodados. Están organizando allá atrás la carpa... Me puse a pensar en todo lo lindo que me está pasando, y quería compartirlo con ustedes, porque estoy recontra feliz. Soy muy feliz. Soy una persona plena. Y cuando algo lindo pasa por dento, está bueno compartirlo, por eso quería regalarles y compartirles mi plenitud”, expresó. Y agregó: “Acá estoy solito, en una especie de balcón de la habitación que tenemos con Coni. Y bueno, quería agradecerles porque parte de esta felicidad tiene que ver con ustedes”.

Este sábado, a partir de las 16, los invitados a la boda comenzarán a llegar al lugar para presenciar la ceremonia en la que los novios darán el sí. Según pudo saber LA NACION, Mosqueira llevará un vestido de María Gorof, al tiempo que Fantino prefirió no adelantar quién fue el elegido para su look. Paola Landa es la wedding planner que se encargó de organizar el festejo soñado para la pareja.

El lugar

La estancia elegida por la pareja es la misma en la que festejaron sus uniones Luisana Lopilato y Michael Bublé en 2011, y Abel Pintos y Mora Calabrese en septiembre de 2021. El lugar cuenta con 74 hectáreas, 11 habitaciones y varios lujos para hacer de esta experiencia algo soñado.

La Estancia Villa María, de Máximo Paz, fue la elegida por Alejandro Fantino y Coni Mosqueira para celebrar su boda Instagram: @estanciavillamaria

Según informan desde Villa María, la estancia cuenta con un restaurante gourmet, bar, salón privados, cava de vinos, billar, y muchos espacios de entretenimiento familiar. Tiene diferentes sectores que se adaptan a cualquier tipo de evento.

En el caso de los casamientos, hay un salón privado con capacidad para 100 personas, situado en el Casco Principal. Pero también otro espacio junto al lago y rodeado por el increíble y colorido parque, en el que se organizan eventos de todas las dimensiones.

Villa María

Para entretener a los invitados, ofrecen diversos servicios y espectáculos como la recepción de gauchos, show folclórico, destrezas criollas, shows musicales, de tango y exhibiciones de Polo.

La estancia Villa María fue fundada por Vicente Pereda a fines del siglo XIX y desde su origen fue un establecimiento precursor de la zona ganadera camino a Cañuelas. En 1919, su hijo Celedonio Pereda encomendó al célebre arquitecto Alejandro Bustillo la construcción de un casco para ser utilizado como residencia de verano.

Junto al lago y en medio de un paisaje espectacular, la estancia Villa María ofrece un espacio para celebrar eventos Gentileza Estancia Villa María

El increíble parque fue diseñado en 1917 por el prestigioso paisajista Benito Carrasco, discípulo de Carlos Thays, con una combinación de altos volúmenes arbóreos, el colorido de más de 300 especies y senderos peatonales hacen del exterior un marco excepcional.

El compromiso

“El corazón me explota de felicidad. A orillas del Mar Egeo, decirte ‘sí' fue lo más mágico de mi vida, @fantinofantino”, escribió, a modo de confirmación, la modelo en su cuenta de Instagram en julio, junto a cinco fotos donde mostraba el hermoso anillo de compromiso.

Alejandro Fantino le propuso casamiento a Coni Mosqueira en Santorini

Con el correr de las horas, en distintos programas de espectáculos comenzaron a dar más detalles del romántico momento: Fantino llevó desde la Argentina el anillo, escondido entre sus cosas, para sorprenderla en Santorini, la paradisíaca isla griega.

“Nunca me había pasado. Me puse nervioso y se me cayó el anillo al agua”, contó el conductor en Intrusos, ya de regreso al país. “Me llevé el anillo desde Buenos Aires, ya lo tenía desde hacía un tiempo comprado, y armé todo como para que eso se dé y se haga el pedido oficialmente”, explicó.

La historia de amor

Con 22 años de diferencia, el conductor y la modelo hicieron público su romance a comienzos de 2018 . Como él venía de varios años de relación con la actriz Miriam Lanzoni, quiso que el noviazgo con Mosqueira fuera paso a paso; sin embargo, el comienzo de la cuarentena estricta, en marzo de 2020, los encontró conviviendo en su casa de Nordelta, aunque con ciertas “condiciones”.

“Con la convivencia nos conocimos más en profundidad y nos fortaleció como pareja”, le contó ella a ¡HOLA! Argentina, en una de las pocas notas que dieron en dupla. De hecho, fue ahí donde Fantino dejó en claro que el tema de compartir o no la cama generaba polémica en su pareja. “Yo lo recomiendo, ¡pero Coni no lo acepta! Creo que es algo que está atravesado fuertemente por una cuestión cultural... No te vas a amar menos por dormir dos noches en cuartos separados. Tal vez, tuviste un día complicado y dormís mejor. Yo soy grandote, mido 1,84 y me muevo mucho. También me pasa que soy hijo único y siempre dormí solo... Y Coni dormía con sus hermanas. Ella me enseña a compartir. Con la plata soy desprendido. Pero en algunas pequeñas cosas, no; me sacás mi lapicera y me vuelvo loco”, reveló.

Alejandro Fantino y Coni Mosqueira instagram

La modelo, en tanto, se mostró decidida a no dar el brazo a torcer en esa discusión: “Es de público conocimiento que Ale dormía en cuartos separados con parejas anteriores, pero para mí eso no es negociable. Cuando no dormimos juntos es porque no estamos bajo el mismo techo”.

En diálogo con la revista Caras, Fantino había contado que conoció a Mosqueira en un boliche, meses después de separarse de Lanzoni. “La vi ahí en el VIP y me pasó algo por dentro. Charlamos cinco minutos y sentí esa especie de conexión que se da muy pocas veces en la vida, quizás nunca. Me parece muy simplista decir que fue amor a primera vista, pero algo sin dudas había pasado. Esa noche me fui movilizado, al otro día chateamos, la invité a cenar y empezó la relación”.

“Cuando nos conocimos no pensé que iba a ser algo duradero. Él era un famoso de la tele, así que dije: ‘Ya está, me divierto una semana y listo’. Pero no, nos empezamos a ver y a charlar todos los días, y a la semana me escribió en un mensajecito si no quería ser su novia. (...) Eso del ‘amor de mi vida’ se fue cumpliendo, cada vez que la veo a mi prima no deja de recordarme que había dicho eso”, señaló ella en esa misma entrevista.

