Todos los detalles y las imágenes del emotivo compromiso de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi

Y finalmente, llegó el día. El viernes por la noche, Pepe Cibrián Campoy y Nahuel Lodi celebraron su compromiso. Rodeados de amigos y familiares, el director teatral y su pareja fueron los protagonistas de una ceremonia íntima que tuvo lugar en un restaurante ubicado sobre la calle Juncal, en el barrio porteño de Recoleta.

Los protagonistas de la velada llegando al restaurante La olla de Félix, en Recoleta Gerardo Viercovich

Hubo cerca de cuarenta invitados que asistieron muy puntuales. Entre los presentes, se encontraba Georgina Barbarossa que además fue una de las madrinas junto a Patricia Pablichenco, Claudia Duce y Eugenia Iturrieta.

Georgina Barbarossa, histórica amiga de Cibrián, ofició de madrina Gerardo Viercovich

Analía Berdini, dueña del lugar y amiga íntima de Pepe, ofició la ceremonia que consistió en una bendición de anillos y fue la encargada de decir unas palabras a la flamante pareja. Además de estar a cargo de la organización del evento exclusivo que incluyó un menú pensado especialmente para la ocasión: strudel de espinaca y cebolla, pollo teriyaki y ojo de bife con polenta y de postre lemon pie y torta de chocolate.

Analía Berdini, amiga íntima de Pepe, bendijo los anillos y fue la encargada de decir unas palabras a la flamante pareja. Gerardo Viercovich

La pareja arribó al lugar muy temprano, y dieron un móvil en vivo para un noticiero y fueron los grandes anfitriones de la noche, recibiendo no solo a los invitados sino a toda la prensa. Y luego sí, dieron comienzo a la ceremonia.

Según palabras de Pepe esta unión “es una celebración de un compromiso tomado, tan legal como legal es la palabra dada”. A la hora de ponerse los anillos, el director le dedicó unas palabras a Nahuel: “El tiempo que me quede se para darnos alegría, darnos luz, protegerte, cuidarte, acompañarte, estar en las buenas y en las malas hasta que algún adiós nos separe y cuando nos separe desde algún lugar, estar siempre presente a tu lado.”

Costa, una de las famosas invitadas al compromiso, dijo unas palabras en honor a los novios Gerardo Viercovich

Por su parte, Nahuel, entre nervioso y emocionado, le dijo: “Prometo amarte, cuidarte, respetarte, y poder ponerte los pantalones cuando tengas 90 años”, y los presentes estallaron de risas y aplausos. Luego hubo un pequeño show en vivo y la actriz Costa dijo unas cálidas palabras que hicieron emocionar a Pepito.

El próximo lunes 27 de junio seguirá la celebración, ya que harán una gran fiesta que contará con muchos famosos invitados. Un gran año para el referente máximo del teatro musical que no solo celebra el amor, sino también el éxito que significó el reestreno de su obra Drácula, que vuelve al Movistar Arena el 6, 7 y 8 de octubre, tras agotar en el Luna Park y en todas las provincias.

Pepe Cibrian Campoy y Nahuel Lodi, rodeados de familiares y amigos Gerardo Viercovich

En marzo de este año, Cibrián sorprendió a sus casi 100 mil seguidores de Instagram con una foto inesperada: se mostró por primera vez con su joven novio y agregó una sentida reflexión: “Todo llega en a su tiempo… ¡a veces!”, escribió.

Pepe Cibrian Campoy y Nahuel Lodi Gerardo Viercovich

Aquella foto cosechó más de 3 mil “likes” y un sinfín de comentarios positivos celebrando la sorprendente noticia. “Verdad, a veces, pero mientras dure les deseo que se inunden de felicidad, aunque dure un mes o cinco minutos... ¡Nadie puede hablar de tiempos!”, le dijo una seguidora. “Pero qué lindos y felices se los ve. ¡Esa es la actitud!”, comentó otra. “Me encanta verte así, Pepe. Disfrutá mucho porque te lo merecés. Te quiero mucho”, aseguró una tercera.

Sin embargo, al conocerse la noticia, también comenzaron las críticas y las especulaciones. En mayo, Laura Ubfal dedicó una de sus columnas en Intrusos al romance del exitoso actor y director y aseguró que su entorno estaba “muy preocupado” por la relación. En el mismo programa de América, el responsable de algunas de las puestas más exitosas del teatro musical, salió a responderle: “Me parece lógico, porque con Nahuel nos conocemos hace poco. Y mis amigos, los que me quieren, al no conocerlo como yo lo conozco, pueden tener dudas desde ese lugar de amor. Y me parece perfecto”, comenzó, conciliador.

Luego, explicó que fue su novio quien le propuso firmar un acuerdo prenupcial y se refirió, concretamente, a los dichos de Ubfal. “A mí lo que piensa Laura me da exactamente igual, no tiene importancia. Yo tengo 74 años, si fuese un cazafortunas, cosa que no es, yo me hubiese dado cuenta enseguida. Y, además, si hubiese tenido ganas de estar con una cazafortunas, estaría estupendamente. Tengo ya una edad que hago lo que me da la gana ”.

La torta de compromiso de Pepe Cibrián y Nahuel Lodi Gerardo Viercovich

Concretamente, la chimentera comenzó una de las columnas que realiza desde su departamento expresando: “La familia y los amigos de Pepe Cibrián no están muy tranquilos. Ustedes saben que tiene 72 años y está divino. Estuvo con todo el tema del reestreno de Drácula, que es un éxito, y todo pareciera ser alegría y amor. Pero, hablando de amor, él conoció en Tinder a un muchacho de 32 años que se llama Nahuel Lodi y lo presentó como su pareja”.

“Un día fueron a cenar a la casa del papá de este muchacho que trabajaba de playero en el gran Buenos Aires, hasta que Pepe le dijo que se fuera a trabajar con él. En la cena, el papá les dijo que se tenían que casar y a Pepe le pareció una buena idea. Y se van a casar ahora, en junio”, continuó. “Algunos dicen: ‘¡Qué bien! ¡Qué bárbaro! ¡Qué buena idea que se casen!’, pero otros, que no puedo nombrar porque muchos son famosos, amigos de Pepe, están un poco preocupados. Me encontré con dos de ellos y me dijeron que le aconsejaron un acuerdo prenupcial”, aseguró.

Pepe Cibrián Campoy y Nahuel Lodi muestran sus anillos de compromiso Gerardo Viercovich

Este mes, la pareja volvió a ser el blanco de los programas de chimentos, y el director se vio obligado a aclarar ciertos dichos de Carlos Monti y Pablo Montagna, quienes le cuestionaron en vivo la decisión de casarse con Lodi, aseguraron, al igual que Ubfal, que la decisión corrió por cuenta del actual suegro del director y vaticinaron el peor de los pronósticos. “Antes que nada quisiera aclarar algo con mi amigo Monti y con el chico que no conozco; primero ya soy un señor muy grande como para que a mí el padre de nadie me diga que se va a casar alguien conmigo”, expresó visiblemente enojado Cibrián en diálogo con Nosotros a la mañana (eltrece).

Por lo contrario, señaló que la decisión de un casamiento no es por una sugerencia, sino que se trata de una celebración del amor de ambos. “Eso no es cierto, es una tontería y realmente afecta a la buena imagen de su padre, de Nahuel y la mía”, expresó muy molesto.

Lo cierto es que más allá de las opiniones ajenas, la pareja dio este viernes un paso importante y próximamente pasará por el registro civil para sellar su unión.