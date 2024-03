Tom Cruise se separó de su novia rusa Elsina Khayrova

Escuchar

Todo parecía ir encaminándose, y de hecho, sus allegados aseguraban que estaban listos para dar otro paso dentro de su relación. Sin embargo, el romance entre el astro de Hollywood Tom Cruise y la multimillonaria influencer rusa Elsina Khayrova llegó a su fin.

Según trascendió en la prensa británica, Cruise se separó de su novia rusa para evitar problemas con Dmitry Tsvetkov, el ex marido de Khayrova. Tras la noticia de que los tortolitos estaban saliendo, el comerciante internacional de diamantes Tsvetkov le concedió una larga entrevista al Daily Mail donde le advirtió a Cruise que “mantuviera los ojos y la billetera bien abiertos”. Al parecer, los reiterados comentarios del magnate ruso impulsaron al actor a alejarse de su pareja: “Simplemente no quería lidiar con que el exmarido de su novia le hiciera menciones desagradables continuamente” , aseguraron los allegados de Cruise.

Tom Cruise se mostraba feliz con la joven rusa Elsina Khayrova, pero la relación llegó a su fin

Los inusuales comentarios del magnate ruso sobre Tom Cruise

La preocupación de Cruise se desencadenó a partir de una extensa conversación que Tsvetkov mantuvo con un medio británico. Al ser consultado sobre el romance entre su exesposa y la estrella de Hollywood, el magnate se expresó de forma irónica sobre Cruise; se refirió a él como su “actor favorito” e incluso aseguró que pensaba en la posibilidad de que el protagonista de Top Gun lo personificara en una película sobre su vida. “Le dije a un amigo productor que el único actor que podía interpretarme era Tom Cruise”, bromeó. “Tenemos aproximadamente la misma altura y peso; sería un honor para mí si eso sucediera. No podría pensar en nadie mejor para interpretarme que Tom. Espero reunirme con él algún día para discutir este proyecto”.

La estrella de Top Gun conoció a la joven rusa cuando un amigo la llevó a una de sus reuniones de té que anima cada domingo en su departamento de Hyde Park, en Londres Agencias

Además, Tsvetkov le dijo a la prensa internacional que su divorcio le costó alrededor de 188 millones de dólares y reveló que durante los 11 años que vivió junto con la joven rusa desembolsó 12 millones en ropa y 2,5 millones en bolsos y carteras. También describió a su ex como una mujer a la que le gustan “las cosas buenas de la vida”, que prefiere los objetos “caros y lujosos” y que es “difícil de complacer”. “Tom debería mantener los ojos y la billetera bien abiertos. Tiene 36 años, es hermosa, económicamente independiente y ama la vida”, agregó, a modo de consejo.

Un flechazo

Se cree que el actor, de 61 años, y Elsina, de 36, se conocieron en diciembre pasado durante una fiesta en Mayfair, donde fueron vistos besándose. Ella es hija de Rinat Khayrova, un destacado político ruso, estrecho aliado del presidente Vladimir Putin, y dueño de una fortuna estimada en seis mil millones de dólares.

Así como Cruise fue noticia y protagonizó varios escándalos cuando se separó de Nicole Kidman y de Holmes, la ruptura entre Khayrova y Tsvetkov llegó a los medios internacionales por los millones que entraron en disputa con el divorcio y por el patrimonio de la expareja: una mansión en Surrey, Inglaterra; cinco departamentos en Londres, un Bentley y una Ferrari, joyas de la firma Cartier y obras de arte de Pierre-Auguste Renoir y Marc Chagall.

La rica socialité rusa Elsina Khayrova es hija de un aliado de Vladamir Putin; según trascendió, su exesposo estuvo en la lista de los más buscados del Kremlin en 2020 y sobrevivió a varios intentos de asesinato

El periódico inglés The Sun confirmó que Cruise y Khayrova se separaron en buenos términos a finales de febrero: “No hay resentimientos entre ellos y, para Tom, la relación simplemente siguió su curso”. No obstante, dieron cuenta que Khayrova todavía tiene la esperanza de poder reavivar su romance. “Ella no hizo nada malo”, aseguran allegados de la joven.

Pese a todo, la mujer se mantuvo activa en sus redes sociales esta semana y publicó varias fotografías desde el lujoso hotel Amara, en Chipre. El jueves compartió una imagen en Instagram acompañada de un mensaje motivacional: “La energía de una mujer se refleja en su práctica diaria de amarse, apreciarse y aceptarse a sí misma, así como reconocer su propio valor”, destacó la modelo, que parece disfrutar de esta nueva etapa en su vida sentimental.

