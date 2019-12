Tomás Fonzi se refirió a la escena de sexo que grabó junto a Gastón Soffritti para Inconvivencia Crédito: Instagram

6 de diciembre de 2019 • 16:17

Hace unos días, Gastón Soffritti confesaba qué le habían generado las escenas de sexo que tuvo que grabar con Tomás Fonzi para la miniserie de Telefe Inconvivencia: "Es la primera vez que hago una escena de sexo con otro hombre. Me generó un poco de adrenalina por ser algo nuevo".

En una entrevista con el programa Por si las moscas, que se emite por La Once Diez/Radio de la Ciudad, Fonzi dio su versión de los hechos y expresó cómo se siente él con este personaje. "Me halaga mucho lo que dijo Soffritti, que se haya puesto nervioso", expresó entre risas, asegurando que a él no le generaba esa sensación.

"A mí me pone más nervioso con una chica, porque hay que ser mucho más preciso y cuidarse de no mandar segundo mensaje. Con Gastón era jugársela, sin mambos, estaba clarísimo todo. Con esto no quiero decir que con una mujer no lo esté, por supuesto que sí, pero uno es más cuidadoso", explicó.

Soffritti y Fonzi tuvieron un encuentro muy cercano en el último episodio de Inconvivencia Fuente: Archivo

La razón por la cual con una actriz le cuesta más, viene por el lado personal. "Me pasa que en alguna escena de intimidad con mis compañeras, se me vienen imágenes de mi mujer y lo que va a pensar cuando las vea", reconoció, aunque asegura que en su hogar se habla todo. "Yo a ella le blanqueo todo de una, le digo que en el capítulo 4 y en el 6 hay un par de escenas que por ahí es mejor evitar. Miro la serie y anoto los minutos que no son cómodos de mirar", aseguró.

Más allá de este momento clave que vivirá su personaje, Fonzi destacó que lo importante pasa más allá del sexo. "Lo que está bueno, creo, es eso de contar lo que pasa cuando estamos con la guardia baja y cansados en una situación de intimidad. Por ahí en otro contexto te oponés, pero... ¿Qué pasa cuando te encontrás con algo que en el fondo no te animás a experimentar pero querés?", se preguntó.

Por último, el actor también se refirió a Nicolás Cabré, quien confesó que pedía un doble para sus escenas de sexo. "No podría porque soy único e irrepetible", dijo entre risas. "La verdad que esa escena de la que habló Nico era fuerte, tenía unos planos complicados, así que no lo juzgo. Mi pudor por ahí pasa en mostrar partes del cuerpo que no me gustan tanto, no por la escena en sí. Igualmente, no hay chances de que mi mujer me deje hacer una escena como la que le habían puesto a él".