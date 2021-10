Tori Spelling recordó con ternura a Luke Perry y confesó el gran gesto que el actor tuvo con ella

Tori Spelling y Luke Perry crecieron juntos en el set de Beverly Hills, 90210, y la amistad que se formó por ese entonces terminó trascendiendo la ficción y se trasladó a la realidad. En el día en el que el actor que murió en 2019 hubiese cumplido años, la actriz le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales, en donde reveló que luchó por ella cuando le tocó atravesar una relación abusiva.

“Feliz cumpleaños a mi amigo y hermano Luke... Se te extraña muchísimo y no hay un día en el que no piense en vos. Eras único”, escribió la actriz. “Recuerdo haberte conocido cuando era una joven adolescente e insegura -agregó-. Fuiste el primer chico que me hizo sentir valiosa como humana, como mujer y como comediante. Como amigo y como hermano mayor. Me defendiste ferozmente. Literalmente fuiste a pelear por mí cuando estaba en una relación verbalmente abusiva y te sentaste a hablar conmigo en los momentos más inseguros de la vida de una joven angustiada”, reveló con emoción.

Spelling reveló que Perry la llamaba con un apodo personal: “camello”. “El nombre que me pusiste por mis largas pestañas”, explicó. “ Tenías una manera única de hacer que todos los seres humanos se sintieran seguros, escuchados y especiales ni bien te conocían. Tu energía era puro amor desinteresado . Un donante en esta vida que no da nada”, continuó.

“Tu naturaleza amorosa se mantuvo durante décadas. Me encantaba recibir mensajes y llamadas preguntando por mis hijos, las que siempre terminaban con un ‘el tío Luke los quiere’”, contó sobre la relación que mantenían día a día. “Como padre, definiste el dicho ‘las manos en la masa’, siempre poniendo a Jack y Sophie en primer lugar. Amabas mostrar las fotos de Jack en una pelea deportiva y los bolsos y las piezas que Sophie diseñaba y confeccionaba. Siempre decías que T y Soph se llevarían bien con el bricolaje”, agregó.

La actriz también habló de dos cosas de las cuales se arrepiente. “Nunca tuvimos esa noche familiar de ‘martes de tacos’ en tu casa (he oído que tus tacos eran los mejores) y no pude cumplir tu visión y sueño de que nuestro elenco hiciera esa película de terror que tanto te apasionaba hacer con ellos. Lamento que ambas cosas no hayan pasado. Hoy, y cada día, todos te echamos de menos y te llevamos en el corazón. Todo el mundo lo hace. Has dejado una gran impresión en esta vida, Lukey”, culminó.

Perry hubiese cumplido este 11 de octubre 55 años. El actor falleció el 4 de marzo de 2019 como consecuencia de un accidente cerebrovascular isquémico. “Perry estaba rodeado de sus hijos Jack y Sophie, su novia Wendy Madison Bauer, su exesposa Minnie Sharp, su madre Ann Bennett, su padrastro Steve Bennett, su hermano Tom Perry, su hermana Amy Coder y otros familiares cercanos y amigos”, informaron en su momento desde el Hospital St. Joseph, en Burbank, California, a donde fue trasladado de urgencia tras el derrame cerebral.

El actor, que tenía una gran conciencia ecológica., quiso que lo enterraran con un traje especial, fabricado con unos hongos que garantizan la sustentabilidad, como explicó entonces su hija menor. El traje fue una de las últimas voluntades del actor. Cuando Perry descubrió la marca que fabricaba esas prendas, llevar una de ellas al morir fue una de sus últimas peticiones.

Su muerte impactó fuertemente a muchos colegas, incluida Spelling y Shannen Doherty, quien también fue su compañera en Beverly Hills, 90210. “Tengo tantos recuerdos con Luke que me hacen reír y que quedarán impresos por siempre en mi corazón y en mi mente. Queríamos trabajar el uno con el otro de nuevo y crear algo especial y significativo para nuestros fanáticos en esta etapa de nuestras vidas. Lo extrañaré cada día, cada minuto, cada segundo”, manifestó la actriz cuando se enteró de la triste noticia.