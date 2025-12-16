Tracy, hija de Rob Reiner, habló de la última vez que vio a su padre con vida: “Estoy en shock”

La muerte de Rob Reiner, además de vestir de luto a Hollywood, se convirtió en una verdadera película de terror: el célebre cineasta fue asesinado junto a su esposa, Michele Singer Reiner, el domingo en su casa de Los Ángeles y el principal sospechoso es Nick, uno de sus tres hijos. Tracy, la heredera mayor del director, fruto de su relación anterior, se mostró destrozada por la partida de su padre. “No sé qué decir. Estoy en shock”, dijo.

Tracy, de 61 años, es hija de la fallecida actriz y directora Penny Marshall, quien estuvo casada con Reiner entre 1971 y 1981. El director de Cuando Harry conoció a Sally la adoptó durante el tiempo que estuvo casado con su madre. En diálogo con NBC News, la también actriz declaró que había visto a su padre en una reunión familiar el día anterior. “Vengo de la mejor familia del mundo”, señaló.

Michele Singer Reiner y Rob Reiner fueron asesinados el domingo en su casa de Los Ángeles Vittorio Zunino Celotto - Getty Images AsiaPac

Los ojos puestos en Nick Reiner

El lunes por la tarde, luego de ser interrogado por la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, Nick Reiner quedó detenido como principal sospechoso del asesinato de sus padres. Al joven de 32 años se le impuso una fianza de 4 millones de dólares, según informó The New York Times.

De acuerdo con el diario Los Angeles Times, la vivienda, ubicada en el 200 de Chadbourne Avenue no presentaba signos de ingreso forzado. Además, los cuerpos del matrimonio —él de 78 años y ella de 68— mostraban lesiones compatibles con un apuñalamiento, según confirmaron fuentes policiales citadas por el mismo medio.

Nick Reiner, el hijo de Rob Reiner y Michele Singer Reiner, es el principal sospechoso de los asesinatos Captura

Nick Reiner había hablado públicamente a lo largo de los años sobre sus luchas con el consumo de drogas y períodos de situación de calle. Incluso realizó una película al respecto. “Estuve sin hogar en Maine. Estaba sin hogar en Nueva Jersey. Estuve sin hogar en Texas”, contó en una entrevista que le concedió a la revista People hace casi diez años. En esa charla, Nick reveló que fue a rehabilitación por primera vez a los 15 años y que aquel tiempo fue muy duro para él. “Pasé noches en la calle. Pasé semanas en la calle. No fue nada divertido”, recordó.

Nick se quedó sin hogar y entró y salió de refugios, luego de negarse a volver a rehabilitación por su adicción a las drogas.“Si quería hacerlo a mi manera y no ir a los programas que sugerían, entonces tenía que estar sin hogar”. Si bien no la pasó bien, esa experiencia le sirvió para coescribir una película semi-autobiográfica llamada Being Charlie. Allí habló de sus 17 visitas a rehabilitación y aseguró que ser vagabundo fue una experiencia valiosa. “Eso me hizo ser quien soy ahora, tener que lidiar con esas cosas”, confió.

“Podría haber muerto”, había agregado por entonces y había resaltado que había tenido suerte: “Tirás los dados y esperás lograrlo”.

Rob Reiner junto a Michele Singer Reiner y sus hijos Romy y Nick en la première de Spinal Tap II: el final continúa, en septiembre pasado Richard Shotwell - Invision

Nick no fue el único que expuso de manera pública su enfermedad. El director de cine también hizo referencia a la adicción de su hijo. “Fue muy, muy duro atravesarlo la primera vez, con estos altibajos dolorosos y difíciles”, expresó ese mismo año y compartió una dura conclusión: la rehabilitación “funciona para algunas personas, pero no puede funcionar para todos”.

“Cuando Nick nos decía que no le funcionaba, no lo escuchábamos”, sumó y expuso el sentimiento que lo invadió tanto a él como a su esposa. “Estábamos desesperados y, como la gente tenía diplomas en la pared, los escuchábamos cuando deberíamos haber estado escuchando a nuestro hijo”, agregó, en una especie de mea culpa.

Una noticia trágica

Rob Reiner posa con motivo de la función de aniversario de su película This is Spinal Tap en la 75ta edición del Festival Internacional de Cine de Cannes 2022

Reiner y Michele Singer Reiner murieron en su residencia del barrio de Brentwood el domingo y fue la familia del célebre director de Cuando Harry conoció a Sally la encargada de confirmar la noticia a través de un comunicado enviado a Los Angeles Times. Según confirmó el mismo medio, las autoridades indicaron que la vivienda, ubicada en el 200 de Chadbourne Avenue, no presentaba signos de ingreso forzado.

El hecho se conoció tras un llamado de emergencia que alertó al Departamento de Bomberos de Los Ángeles. Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron a la pareja sin vida y dieron aviso a la policía, que activó el protocolo correspondiente. Detectives especializados trabajan desde entonces en la escena para recolectar pruebas y avanzar en la investigación.