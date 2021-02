Tras 12 días, Karina Gao salió del coma inducido

Karina Gao, la chef del ciclo televisivo Flor de equipo, salió del coma farmacológico inducido tras casi dos semanas. Gao, quien se encuentra embarazada, contrajo coronavirus y su cuadro respiratorio se complicó al punto que necesitó ser intubada el pasado 5 de febrero.

La noticia de su mejoría la dieron a conocer sus allegados desde la cuenta oficial de Instagram de la cocinera, @monpetitglouton. “¡Hola, gente! Queremos compartir con ustedes que nos acompañaron con tanto amor en esta difícil situación que nos tocó pasar que Kari ¡ya salió del coma inducido!”, informaron. “Ella y Bebu 3 se encuentran bien, descansando y reponiéndose para poder volver con todo ¡Gracias por tanto amor!”, concluyeron en el texto de las Stories.

El posteo de la familia de Karina Gao en su cuenta Instagram

El martes, su compañera en Flor de equipo, Nancy Pazos, también se había pronunciado sobre la salud de Gao en sus redes. “Kari mejora día a día”, aseguró la periodista.

Karina Gao fue inducida en coma farmacológico luego de ser internada en terapia intensiva al contraer coronavirus. En el momento previo a la intervención médica en el Hospital Otamendi, la cocinera detalló lo que iba a sucederle a posteriori.

“Les voy a pedir un último favor de rezar por mí. Me van a inducir a coma dentro de 15 minutos y no sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por mí, por favor”, pidió la influencer a sus seguidores. “Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañaron durante estos cinco años, porque de casualidad esta semana cumplimos cinco años de Mon Petit”, dijo, en relación a su popular cuenta de Instagram.

La cocinera, muy querida por sus colegas, nació en China, y se mudó a los nueve años a la Argentina junto a sus papás. Gao estudió economía empresarial en la Universidad Torcuato Di Tella y al finalizar la carrera logró obtener una beca. Posteriormente, se mudó a Francia para realizar una maestría. Allí conoció a su marido y juntos decidieron volverse para América Latina. La pareja se convirtió en padres de mellizos y ahora se encuentran esperando a su tercer niño.

LA NACION