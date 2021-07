Tras bailar cuarteto en “La Academia”, El Polaco se descompensó y debió ser atendido de urgencia: “No podía respirar”

Al terminar la gala de “La Academia” del miércoles, y luego de debutar en la pista con su nueva compañera, Celeste Muriega, Ezequiel “El Polaco” Cwirkaluk se descompensó y tuvo que ser atendido de urgencia. “No podía respirar”, advirtió el cantante este jueves, en Los ángeles de la mañana.

Justamente, la noticia la dio Ángel De Brito en su programa. “Después de que yo le doy la devolución, empezó a toser y aguantó hasta que Marcelo dijo: ‘Chau, chau, chau’ y se fue. Al aire no se vio. De hecho, no nos dimos cuenta hasta que en camarines nos enteramos que había venido la ambulancia para asistirlo”, indicó el conductor y jurado del certamen de famosos de ShowMatch.

Tras asegurar que el músico ya se encuentra mucho mejor, su panelista Maite Peñoñori contó más detalles de lo que sucedió al terminar la gala. “Después de la devolución de Ángel, El Polaco se empezó a sentir mal. Cuando terminó el duelo, miro hacia un costado y lo estaban atendiendo porque sentía que no podía respirar. Sentía que no tenía aire. Según los médicos, saturaba bien, pero él tenía esa sensación”, relató la cronista.

“Enseguida le hicieron un electrocardiograma que le dio bien y llamaron a una ambulancia. Lo revisaron, lo compensaron y se fue manejando. Nada le dio mal”, agregó mientras destacaba que en el día de ayer se cumplió un mes de la muerte de su padre.

Enseguida, el conductor del ciclo reveló que ayer habló con el cantante a última hora y pasó en vivo su palabra. “Ahora estoy mejor. Después del baile quedé medio agitado y en el corte me empecé a sentir mal. No podía respirar, se me cerraron los bronquios y la garganta y me agarraron ganas de toser, como que el aire no me entraba ni por la nariz ni por la boca. Ya estoy tranquilo, pero me pegué el susto de mi vida, nunca me paso algo así”, explicó el participante.

Anoche, El Polaco participó del “Super Duelo” junto a Muriega, quien ingresó como reemplazo de Barby Silenzi. La pareja y compañera del cantante en el certamen sufrió una lesión en una costilla mientras ensayaba el baile del caño, el próximo desafío que presentará “La Academia”. Así, la flamante pareja se midió con una de las favoritas del público: la compuesta por Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber. Y, sorpresivamente, fue elegida por el jurado para seguir en carrera, por presentar una coreografía de cuarteto que fue reconocida como “más directa” y con todos los ingredientes propios del ritmo distintivo de la provincia de Córdoba.

El Polaco viene de transitar un duro momento personal tras la muerte de su padre, Jorge, a fines de junio. “1961-2021. Mi gran ídolo, el más grande de mi mundo. Nunca te voy a olvidar, ni nadie de nuestra familia”, escribió en su momento el cantante en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de su papá. Días más tarde, regresó a la pista de ShowMatch y presentó un emotivo tema para homenajearlo.

“Es un golpe que uno nunca se lo va a esperar, y es un dolor inmenso que uno no se imagina que va a sentir. Pasé momentos muy tristes, pero trato de ponerle el pecho, porque tengo mis hijas, mi familia y mi vida, quedarme en mi casa sin hacer nada es peor. Pasé unos días recontra tristes. Los días más tristes de mi vida los pasé estas semanas”, decía por entonces. “Es un momento que ya va a pasar, o si no se va a aliviar un poquito el dolor. Era mi debilidad mi viejo. Desde que tenía siete años traté de ayudarlo en todo lo que pude, que se cure, de acompañarlo, de ir a buscarlo a los boliches, de ir a buscarlo a todos lados, pero era un loco, y así terminó”.

LA NACION