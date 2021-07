La Academia: comenzó el “súper duelo” y ya hay dos parejas vencedoras

Tras haber definido cuál es la pareja que quedó fuera de concurso, Marcelo Tinelli dio por comenzado el “súper duelo”: una nueva instancia de “La Academia” en la que todas las parejas deberán batirse entre sí, de acuerdo al puntaje que vienen acumulando durante toda la competencia.

El conductor anunció -uno a uno- el promedio de cada pareja, y determinó que el de mayor calificación se mediría con el de peor desempeño y así sucesivamente. En total, el “súper duelo” contará con 8 duelos de cuarteto, 4 de música disco, 2 de ritmo urbano pop, y la final. Los que vayan perdiendo siguen en la competencia, y los ganadores pasan directamente a la próxima ronda, el anunciadísimo baile en el caño.

Esta especie de “campeonato” fue inaugurado por Flor Viga y Facu Mazzei, que acumularon 32,3 puntos, y Pachu Peña y Flor Díaz, que consiguieron 20,3.

La primera pareja bailó al ritmo de “Quién se ha tomado todo el vino”, de la Mona Jiménez, mientras que sus competidores hicieron lo propio con “Llegó tu papi”, de Sabroso.

Tras verlos, los miembros del jurado fueron votando de manera individual por una de las propuestas. “Son dos grandes equipos, por razones distintas. Los primeros son imbatibles, siempre sorprenden. Son tremendos. Flor Díaz es una de las revelaciones de la pista y Pachu se está soltando, y eso es muy importante. Mi voto hoy es para la pareja número 2”, comenzó su votación Ángel De Brito.

“A Pachu y Flor ya saben el cariño que les tengo. Ella es impecable y él es el gran soldado que yo siempre defiendo. Pero los leoprardos me mataron... Ensayan mucho y eso les da la libertad de disfrutar en la pista. Voto por la pareja número 1″, disparó, a su vez, Guillermina Valdes.

“Es verdad que son dos equipos increíbles. Este año, Vigna es otra persona, está liberada y salvaje. Había algo aniñado que desapareció y apareció la mujer. Son una pareja excelente. Verlos es un placer y un honor. Flor Díaz es la súper revelación y está enseñándole mucho a Pachu. Me gustó mucho lo que hicieron”, expresó Jimena Barón y se inclinó por la pareja de Peña y Díaz.

Por último, Hernán Piquín eligió a Vigna y Mazzei, y expresó: “Es un placer tenerlos: está el virtuosismo de la pareja uno y el carisma de la dos. Me gustaron mucho todos, pero la pareja de Flor y Facu me gustó mucho, si bien no fue un cuarteto puro, me gustó la coreografía. Son hermosos”.

Entonces, las jefas de coaches, Lolo Rossi y Eugenia López, tuvieron la palabra final. “Nos encantó lo que hicieron Pachu y Flor, pero ante la excelencia de la coreografía y el desempeño de la pareja número uno, vamos a elegirlos”. De esta manera, Vigna y Mazzei pasaron a la próxima ronda de caño, y Peña y Díaz continúan en el “super duelo” en busca de conservar su lugar en el programa.

La pareja con el segundo mejor puntaje resultó ser la de Julieta Nair Calvo y Gonzalo Gerber, y les tocó medirse con el Polaco y Celeste Muriega (que reemplaza a una lesionada Barby Silenzi).

Tras ver las propuestas de las parejas, que bailaron al ritmo de “Soy sabalero”, de Los Palmeras y “Soy cordobés”, de Rodrigo, comenzó la votación del jurado.

“Qué difícil, porque la pareja dos tuvo mucha fuerza y la uno trajo algo de hinchada... Elijo a Julieta y Gonzalo”, comenzó la ronda de devoluciones Valdes.

“¡Muy difícil! Son equipos muy lindos. Celeste estuvo espectacular. Juli y Gonza estuvieron más elegantes, pero en la pareja dos sentí todo el cuarteto, así que elijo al Polaco y Celeste”, se diferenció Baron.

“Estuvieron los cuatro muy bien, pero me gustó mucho la pareja del Polaco. Me gustó mucho Muriega, la reventó”, coincidió Piquín y eligió a la pareja número 2.

De Brito, a su vez, indicó: “Felicitaciones a Muriega que estuvo tres meses criticando al jurado y hoy está acá. Me gustó más una pareja porque le puso sangre. Mi voto es para la pareja 2”. De esta manera, el Polaco y Muriega pasaron a la próxima ronda, y Calvo y Gerber siguen compitiendo en el “súper duelo”.

