Tan complicada como algunas de las sagas románticas que ambos han protagonizado, los actores Dominic West y Lily James son las figuras centrales de un escándalo que desconcierta a los medios británicos desde el fin de semana.

West y Lily James fueron fotografiados el domingo en Roma Crédito: GROSBY GROUP

Es que el actor conocido por su papel en la excelente serie The Wire y más tarde por interpretar al escritor Noah Solloway envuelto en un romance extramatrimonial en The Affair, y la protagonista de La cenicienta y Mamma Mia!: vamos otra vez, fueron fotografiados el domingo recorriendo las calles de Roma y en un aparente abrazo amoroso en la terraza de un restaurant de la capital italiana donde se suponía que estaban trabajando en la miniserie The Pursuit of Love, basada en las novelas de Nancy Mitford.

West y James de paseo por la capital italiana Crédito: GROSBY GROUP

Ante las imágenes captadas por el paparazzi -publicadas de inmediato en los tabloides británicos y luego difundidas por las redes sociales a todo el mundo-, muchos se preguntaban si se trataba de un romance reciente, ya que hasta que se vieron las fotos se creía que West seguía casado con Catherine FitzGerald, su pareja hace más de diez años y madre de cuatro de sus hijos.

Dominic West y Catherine FitzGerald Crédito: GROSBY GROUP

Como si se tratara del guion de una serie, según los medios británicos, amigos de FitzGerald contaron que la mujer estaba destruida cuando vio las fotos, ya que para ella no solo seguía casada con el actor sino que consideraba que el suyo era un matrimonio feliz. Sin embargo, menos de 24 horas después de publicadas las imágenes, ellos mismos se encargaron de confirmar en la puerta de su casa de Londres que todo está bien entre ellos.

Un mensaje escrito a mano fue el modo en que West y su esposa confirmaron que siguen juntos Crédito: GROSBU GROUP

Así, esta mañana la pareja posó sonriente para los fotógrafos apostados en la puerta de su hogar. La aparente armonía entre West y FitzGerald, incluyó un beso y un mensaje escrito a mano en el que afirmaron: "Nuestro matrimonio es fuerte y definitivamente seguimos juntos. Gracias, Catherine y Dominic."

James, quien estuvo de novia cinco años con el actor Matt Smith (The Crown) del que se separó hace pocos meses, ya había sido el centro de las especulaciones de los tabloides cuando durante el pasado verano boreal había sido fotografiada junto a Chris Evans saliendo de un bar en Londres y paseando por un parque cercano al palacio de Buckingham.

