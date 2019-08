Jorge Rial volvió a criticar duramente al Presidente y a algunos periodistas

Rial volvió otra vez a hablar de política

Dos días después de las PASO, el clima político y social del país sigue muy movido. A la sorpresiva diferencia de votos entre el oficialismo y la oposición, se sumó el discurso del presidente Mauricio Macri en el día de ayer y, tal como nos tiene acostumbrados, Jorge Rial hizo referencia a ello ni bien comenzó su programa.

"¿Vieron el discurso del Presidente ayer?", arrancó el conductor de Intrusos. "Presi, no se enoje. La gente vota, esto es democracia". E indignado con la situación, el conductor arremetió con cierta ironía: "Ayer mientras escuchaba el discurso pensaba: 'Qué bajo nivel que tiene a la frustración este muchacho. Es la primera vez que algo le sale mal y no puede reaccionar. Acostumbrado en la vida a tener todo lo que quiso -desde chiquito quería el camioncito Duravit y lo tenía, quería una chica y la tenía, quería ser presidente de Boca y lo tenía. El único recuerdo que tengo de algo parecido fue cuando Bianchi no quiso renovar contrato en Boca y le dijo que no", agregó.

Pero su discurso se fue cargando de enojo línea tras línea. "Ayer yo esperaba al Presidente, no al candidato enojado porque perdió. Si hablaba como candidato tendría que haberlo hecho desde el bunker junto al Mago sin dientes y no desde Casa Rosada", opinó.

Luego, el conductor de América dio detalles sobre lo que ocurrió en la previa de la conferencia de prensa y aseguró que, si bien Marcos Peña y Rogelio Frigerio le "dieron letra", el Presidente hizo todo lo contrario a lo que le habían recomendado. "Ayer habló un candidato enojado, retándonos por haber votado mal. Fue intimidación lo que hizo, casi nos amenazó para octubre. Vamos a votar lo que queramos como hicimos siempre con total libertad. Que yo recuerde, él llego por el voto popular y nadie se quejó. Ahora el voto popular le dijo gobierne hasta el final, demuestre (...) que va a dejar el país lo mejor posible", remató desafiante.

Pero su crítico discurso no quedó ahí. El líder de Intrusos también se ocupó de los periodistas que bancaron a Macri durante estos años de mandato. " La cantidad de periodistas que entre ayer y hoy se dieron vuelta es increíble. Es vergonzoso lo que está pasando en estas 48 horas. Aquellos que le hicieron el caldo gordo a Macri -escondiendo la realidad y siendo cómplices de lo que pasó- hasta el viernes vivían en un microclima que planteaba una diferencia de uno o dos puntos y hoy ya se están dando vuelta", disparó pidiendo más autocrítica a sus colegas.

"Este gobierno armó un 678 más extensivo, repartió periodistas en todos los canales, horarios y revistas y les bajaron línea. Quiero creer que esos periodistas lo hacían por convicción", concluyó con tono irónico una vez más.