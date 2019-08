Los periodistas expresaron sus críticas al oficialismo luego de la caída en las elecciones del domingo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de agosto de 2019 • 13:21

Luis Majul, Eduardo Feinmann y Alfredo Leuco emitieron opiniones en tono crítico hacia el oficialismo, tras la amplia derrota sufrida en las PASO del último domingo por Juntos por el Cambio, el partido que busca la reelección del presidente Mauricio Macri, a manos de la fórmula opositora, el Frente de Todos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Feinmann habló de "soberbia y necedad de algunos miembros del Gobierno", Leuco llamó "mariscal de la derrota" a Marcos Peña y Majul recomendó al Presidente "que escuche la voz de la gente". Además, este último periodista realizó una autocrítica por su errónea lectura anterior a las PASO.

Los comunicadores, que suelen ser muy duros con el kirchnerismo, esta vez y tras la derrota del Gobierno por más de 15 puntos en la contienda electoral del 11 de agosto, apuntaron sus cuestionamientos hacia las huestes oficiales.

"Tremenda paliza", dijo Feinmann

Eduardo Feinmann, periodista de A24, manifestó sus críticas a través de una serie de tuits. "Sorprendentes 15 puntos de diferencia. Que no vio nadie. Tremenda piña se dio el Gobierno. Tremenda paliza recibió. Hubo un profundo voto bronca. ¡Inapelable! Definitivo", sentenció en el primero de sus mensajes.

Un poco más tarde, el comunicador, escribió: "En el Gobierno tienen que escuchar el viento. La gente hablo en las urnas. Lo amarillo se volvió celeste. Todo el país celeste menos Córdoba y CABA. Macri dejó de ser competitivo".

Finalmente, Feinmann, en un tercer tuit, se dedicó a buscar culpables del fracaso electoral oficialista: "El 'no se inunda más' a los gritos no sirvió. El 'no volvamos al pasado', no alcanzó. La gente le dijo: este presente no lo queremos más. 'Pateame pero votame', no funciono. ¡Te putean y no te votan! La soberbia y la necedad de algunos miembros del Gobierno fue tremenda".

Leuco: "Marcos Peña no aguanta 15 minutos"

El mismo domingo tras las elecciones, en un debate en la señal TN y cuando se avizoraba la derrota oficial, pero todavía no la magnitud definitiva, Alfredo Leuco anticipó lo que debería hacer Mauricio Macri tras un resultado adverso.

"Para generar un sacudón político y económico sería bueno que antes que abran los mercados el Presidente a las ocho de la mañana anuncie: 'He leído los resultados electorales, por lo tanto he tomado una serie de determinaciones que espero vayan en consonancia de lo que quiere la gente'", dijo.

Las criticas de Alfredo Leuco hacia el gobierno luego de las PASO. Gentileza de TN 02:01

Video

Más tarde, el comunicador cordobés sostuvo que deber haber "un cambio de gabinete importante", y apuntó contra el Jefe de Gabinete de Macri: "Me parece que Marcos Peña no aguanta 15 minutos, me parece que es el mariscal de la derrota".

Majul: Autocrítica y mensaje al presidente

Luis Majul en su editorial de anoche en A24 aseguró que tenía que hacer "una profunda autocrítica". El periodista aseguró: "No llegué a dimensionar en toda su envergadura e intensidad el daño que el ajuste, los tarifazos y la política económica le terminó haciendo a vastos sectores de la clase media y a los más pobres".

"No investigué lo necesario en materia política y económica. Preferí poner los ojos en la megacorrupción de Cristina y los amigos del poder y minimicé el daño, el dolor y la necesidad de mucha gente", sentenció.

uis Majul tambien critico al gobierno de Macri e hizo una autocritica. Fuente America 24 01:25

Video

Más tarde dijo que no creía que Juntos por el Cambio "tenga la más remota posibilidad de revertir los tremendos números de las PASO" y le recomendó al Presidente "que escuche la voz de la gente, que no la mande a dormir porque la gente no se equivoca".

"La gente tiene razón. Alguien se lo debería decir en la cara al Presidente ya mismo -agregó Majul-. Que salga del estado de shock en el que ingresó cuando tomó conciencia de la histórica derrota. Que no siga cometiendo errores que pueden dejar a la Argentina peor de lo que está, y eso es mucho".