Tras el cruce en vivo, Cinthia Fernández le pidió explicaciones a Charlotte Caniggia en su camarín

3 de noviembre de 2020 • 15:14

Hace unos días, Charlotte Caniggia apuntó contra las angelitas de LAM tildándolas de "taradas".La respuesta por parte de las panelistas del ciclo de eltrece no tardó en llegar. Tras varios idas y vueltas, la "guerra" finalmente llegó a la pista de Cantando 2020, donde, finalmente, la hija de Mariana Nannis se cruzó con Cinthia Fernández cara a cara. Luego de aclarar algunas cuestiones en vivo, el cruce siguió en camarines al punto tal que otro participante del certamen tuvo que intervenir para separarlas.

"Ayer terminó el Cantando y Cinthia fue a encararla a Charlotte al camarín. Al parecer, Martin Baclini tuvo que intervenir para que la situación no pase a mayores", comentó esta mañana Ángel de Brito en su programa, Los ángeles de la mañana. Sin desmentir los dichos del conductor, Fernández contó su versión de los hechos: "Yo me quedé muy caliente porque no se hizo cargo de lo que dijo. Me parece que se dio cuenta que la pifió, porque en su casa pasó lo mismo con la madre", lanzó la panelista en referencia a la crítica de Charlotte por exponer a sus hijas.

"Mis hijas son muy felices. Siempre me piden que quieren ser youtubers, gamers. No le voy a dar lugar a que me juzgue como madre", agregó. Y enseguida reveló las razones por las cuales fue a increparla al camarín. "Quise ir como una persona adulta y arreglarlo en un ámbito privado. No tengo nada en contra de ella, me parece divertido el personaje y garpa para el show. Pero está muy enojada con nosotras y el programa. Me parece que le pasan mal la información", indicó.

Mientras De Brito mostraba algunas imágenes donde se la veía a Fernández charlando con Baclini, el periodista le pidió explicaciones al respecto. "Primero tenía que hablar algo de mi divorcio porque su abogado es el que lo lleva. Después fue a mediar al camarín de Charlotte porque yo estaba con la voz un poquito más arriba. Fui a arreglar las cosas como una persona adulta", aclaró Fernández.

