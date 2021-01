Tras la decisión de Leticia Siciliani de abandonar MasterChef Celebrity, habló Analía Franchín: "Le insistí para que no se fuera" Crédito: Gentileza Telefe

4 de enero de 2021

En la gala de este domingo, algo atípico ocurrió en MasterChef Celebrity. Leticia Siciliani le cedió su lugar en la competencia a Analía Franchín y quedó eliminada. Este mediodía, la participante que sigue en carrera rompió el silencio y contó con lujo de detalles la tensa situación que se vivió en el estudio.

"La realidad es que la de anoche fue una noche negra para todos excepto para Sofi (Pachano) que se llevo un gran plato. Fue una situación muy difícil, recuerden que esto está editado pero fue mucho más largo. Yo dije: 'me voy porque me di cuenta que mi plato era un desastre, en el sentido de que no había cumplido la consigna, no presenté cinco platos iguales. Y Leticia ya había mencionado varias veces que se quería ir y creo que ayer el jurado se saturó de eso", comentó Franchín en un audio de WhatsApp enviado a Flor de equipo, el programa de Telefe que conduce Florencia Peña.

En el ciclo Franchín relató con lujo de detalles cómo fue el después de la gran decisión de la actriz. "Cuando ella pasa al frente a su devolución y Santiago (Del Moro) le pregunta si considera que tiene que irse, cuando vuelve a su estación yo le digo: 'sos b., no podés decir eso'. Me dijo: 'si, si, yo ya no estoy para cocinar más'. Todo eso no se vio al aire pero fue una situación muy tensa, que nos tomó por sorpresa", reveló.

"Yo manejé muchas emociones internas porque sabía que me iba a ir y entonces, cuando pasó esto empecé a manejar otro tipo de emociones. Yo le insistí mucho a Leti para que lo pensara bien, porque cuando uno es más chico piensa que todo es blanco o negro y no hay grises. Pensé que quizás estaba enojada pero que después se iba a arrepentir. Pero bueno, fue su decisión", agregó conmovida.

Por último, Franchín agradeció la actitud de su compañera, Leticia Siciliani. "Yo estoy enormemente agradecida porque creo que fue algo hermoso lo que hizo. No por cederme el lugar sino porque algo muy lindo que puede tener un ser humano es tener una versión real de sí mismo y tener una gran autocrítica, cosa que yo también tengo. No les puedo decir lo que lloramos ese día después, terminamos súper tarde porque no podíamos grabar la entrevista", concluyó.

