Nicole Neumann: mudanza ¿y boda?: “Si me propone casamiento me derrito de amor”

“Estoy viviendo un gran presente a todo nivel”, contó Nicole Neumann en Intrusos, por América. El romance entre la modelo y el piloto José Manuel Urcera sigue viento en popa y, además, Nicole empieza hoy un nuevo desafío como jurado de Los 8 escalones del millón (a partir de las 21, por eltrece). Para sumarse al ciclo que conducirá Guido Kaczka, la modelo debió dejar Santo sábado, por América.

Nicole también habló de los rumores de boda, a pesar de que la relación lleva apenas unos pocos meses. “No sé nada pero si me propone casamiento me derrito de amor. No sabría decir si esa es la intención de Manu pero si lo supiera, tampoco lo diría”, dijo con picardía. Ella ya había hablado sobre una posibilidad de boda, hace algunas semanas: “Creo que eso es algo muy personal, que hay gente que sigue creyendo en eso, otra que no. Hay gente a la que le funciona y otra que le funciona sin papeles. Está muy en cada uno”.

Recordemos que Nicole y Urcera se conocieron el verano pasado, por amigos en común. “José se enteró que esa persona me conocía y dijo: ‘quiero ese contacto”, recordó ella tiempo atrás. El flechazo fue inmediato y mutuo, y fue tan fuerte que los diez años que ella le lleva a él no le importaron a ninguno de los dos. Tardaron un tiempo en blanquear la relación pero cuando se animaron fueron con todo: ella ya viajó a Neuquén a conocer a la familia de él y fue muy bien recibida, y Urcera conoció a las tres hijas de Nicole, Indiana, Allegra y Sienna. “Tienen la mejor porque ellas son sociables, cariñosas y querían que yo tuviera un novio. A mis hijas les divierte que venga alguien nuevo y que me acompañe”, había dicho sobre la relación entre su flamante pareja y sus hijas.

Además, Nicole contó que ya se vendió la casa que compartió con Fabián Cubero en el country Santa Bárbara y en la que ella todavía vive con sus tres hijas. “Ya vendimos y ya encontré una nueva casa donde vamos a vivir con las chicas. Estoy haciendo malabares para mudarme”, aseguró. Y aclaró que, por ahora, no hay convivencia con Urcera. “Hoy no vamos a convivir, no sé más adelante. Me mudo con mis tres hijas”.

Hace ya cuatro años que Nicole y Cubero se separaron y, según cuentan personas cercanas al futbolista, él estaba muy interesado en vender la casa para cerrar la división de bienes. En cambio, ella no estaba tan apurada. Sin embargo, llegaron a un acuerdo y apareció un comprador. Ella ya tenía una casa en vista y por eso la operación se pudo hacer en forma rápida.

Finalmente, Nicole habló sobre las declaraciones que hizo hace unos días: “Es verdad que los temas escatológicos me cortan la libido. Estuve diez años con esa persona y claramente por algo es”. Mica Viciconte hizo un posteo que, claramente, iba dirigido a Nicole y pedía que soltara a su antiguo amor para abrazar al actual. Y Neumann respondió: “Tiene que entender que hay tres hijas y son seres humanos que van a estar siempre y que nos unen para toda la vida”.

Los últimos días también fueron ajetreados porque Nicole arregló su salida de Santo sábado, que conducía con Guillermo López, para sumarse al de Los 8 escalones del millón, que conduce Guido Kaczka por eltrece y en el que ella va a hacer y responder preguntas sobre moda, alimentación sana y medioambiente.

LA NACION