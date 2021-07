Mica Viciconte le apuntó a Nicole Neumann luego de su anécdota con Fabián Cubero

Luego de la fuerte confesión escatológica de Nicole Neumann relacionada a su convivencia con Fabián Cubero, la actual pareja del exfutbolista, Mica Viciconte, lanzó un “palito” a través de sus redes sociales. La exCombate no hizo mención a la modelo, pero no quedaron dudas de que se refería a ella.

Todo comenzó este sábado, durante la emisión de Santo Sábado (América), cuando la rubia habló sobre cuestiones privadas sobre su matrimonio con el exVélez. “Estuvimos diez años y nunca fui al baño”, aseguró.

Nicole Neumann hizo una confesión escatológica sobre su matrimonio con Fabián Cubero

La confesión no pasó desapercibida y, al parecer, no cayó bien a Viciconte, quien de forma sutil hizo un “descargo” a través de su cuenta de Instagram. Allí, lanzó una indirecta y compartió en sus stories la frase: “Si no sueltas a tu ex, ¿con qué mano piensas agarrar al amor de tu vida?”.

Si bien la influencer no etiquetó a Neumann ni hizo mención a sus dichos, rápidamente varios personajes del mundo del espectáculo asumieron que se trataba de una reflexión dirigida a Neumann.

Seguro que no es para… pic.twitter.com/hmv3nMsrVx — A N G E L (@AngeldebritoOk) July 18, 2021

Incluso, el periodista Ángel de Brito tuiteó el posteo de Viciconte y escribió: “Seguro que no es para...”, haciendo referencia a que se trataba de un mensaje para la exesposa de Cubero.

LA NACION