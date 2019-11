Tras el duro video de Diego Maradona contra sus hijas, habló Rocío Oliva y Dalma le contestó Fuente: Archivo

Tras el mensaje en las redes de Gianinna Maradona en el que expresaba su preocupación por la salud de su padre y el duro video de Diego Maradona en el que afirma que no les dejará herencia a las hijas que tuvo con Claudia Villafañe, Rocío Oliva habló en Pamela a la Tarde. Allí dijo que no es responsable del estado del DT, que trata de ser componedora entre ambas partes y que incluso es gracias a ella que el exfutbolista conoce a su nieta Roma.

"Si Diego conoció a su nieta Roma hace dos meses -y no lo hago para gritarlo al mundo- es porque yo llamé a Dalma y a Gianinna, les mandé la ubicación (...) yo lo organicé, yo quiero que vea a las hijas", dijo Oliva en comunicación telefónica con el ciclo de Pamela David para aclarar que ella no le da pastillas a Maradona y no es responsable de su estado de salud.

Al parecer, Maradona festejó su cumpleaños con amigos en su casa, a donde también asistió Gianinna. La joven, según lo que se concluye de su mensaje de Instagram, no lo vio bien de salud. "Pero si viene la hija una vez al año [por Gianinna] y va a hacer este quilombo [por su mensaje en las redes sociales], me parece que no va. No me eches la culpa, estamos hablando de un hombre de 60 años que está lúcido y sabe lo que hace", expresó quien hoy por hoy está otra vez al lado de Maradona.

"En el cumpleaños estaban sus amigo y mis amigos. Había amigos de él de Venezuela y de Italia que yo no conozco. No organicé ningún cumpleaños. Él dijo: ´venga quien quiera venir a saludarme´. Eran unas 20 personas", detalló Oliva.

La salud de Diego

Además Oliva aclaró: "No me hace gracia que la gente diga que él esta empastillado y drogado. Este es un tema que tienen que arreglar Diego con sus hijas, pero si me meten a mí, necesito defenderme y decir que vengan y se ocupen de su padre, 24 por 48 horas y que tomen el tema en serio. Si yo tuviera a mi padre vivo, me quedo con mi papá todos los días. Si no me gusta como lo vi, me quedo a dormir y al otro día en el desayuno le digo: ´Papá pasa esto y esto, ¿qué podemos hacer?´. Yo no estoy las 24 horas con Diego viendo qué hace. Poner mensajes en las redes sociales lo único que hace es generar este conflicto que no tiene sentido, porque las cosas se solucionan puertas adentro".

Por otra parte, detalló: "Diego se va todos los días a entrenar. Hoy [por ayer] se levantó a las 8 de la mañana. Un hombre que está alcoholizado o empastillado no va a entrenar a la mañana, no va a desayunar, no va a llegar a la casa para almorzar, no va a operarse de la rodilla para sentirse mejor".

La respuesta de Dalma Maradona

Ante los dichos de Oliva, Dalma usó su cuenta de Twitter para contestarle: "¡Cuando la soberbia te gana decís que mi hija conoció a su abuelo gracias a vos! Nunca más nombres a mi hija para nada porque sino yo voy a hablar de tu papá! ¡Cortala Rocío Oliva! O hablo de tu hermanito, para ser más parejos, los dos son menores de edad".

Recordemos que luego de que Diego subió el video aclarando que está bien de salud y dando a entender que sus hijas solo están interesadas en "lo que deja", Claudia Villafañe las defendió desde Instagram y también desde los medios que la abordaron ayer cuando salía de una audiencia que debía tener con Diego, pero que se suspendió por su ausencia.

Además de decir que no le importa si le deja o no herencia a sus hijas, Villafañe expresó ante las cámaras: "A mí lo que me enoja es que él hable así de una hija, sea la mía o de quien sea. Él no puede hablar así de un hijo. Siempre voy a salir a defender a mi hija con uñas y dientes como cualquier mamá".

Las palabras del DT sobre su herencia surgieron como respuesta a un comentario que había realizado Gianinna desde las redes sociales. "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él. ¡Por favor! ¡Gracias!", había escrito en Instagram