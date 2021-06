Tras haber negado las acusaciones de abuso, Armie Hammer decidió internarse por su adicción al alcohol, a las drogas y al sexo

A meses de que se desatara el escándalo que llevó el nombre de Armie Hammer a las portadas de los medios y de los portales de noticias, el actor comenzó un tratamiento para hacerle frente a su adicción a las drogas, el alcohol y el sexo.

Así lo informó este martes la revista Vanity Fair y precisó que el protagonista de Llámame por tu nombre, de 34 años, fue visto hace dos semanas en el Aeropuerto Internacional Owen Roberts, de la isla Gran Caimán, despidiéndose de su exesposa, Elizabeth Chambers y de los dos hijos de la pareja. “Su familia lo acompañó hasta el último tramo de la zona permitida para quienes no están por embarcar. Hubo muchos abrazos y Hammer parecía muy emocionado”, contó una fuente que fue testigo de la despedida.

El destino final de Hammer era un centro de tratamiento en las afueras de Orlando, Florida, donde finalmente se registró el último día del mes de mayo, aunque según indica Page Six, los representantes del actor y de Chambers prefirieron no responder de inmediato a las consultas de la prensa. Tampoco lo hizo su abogado.

Por el contrario, algunas personas del entorno del actor sí decidieron romper el silencio, pero pidieron hacerlo de manera anónima. “Todos creen que Armie ha tenido una vida privilegiada económicamente, y que eso debe significar que no hubo problemas en su juventud, y que todo estaba muy bien. Sin embargo, esa no es necesariamente su realidad. El hecho de que haya recibido una formación donde los recursos financieros eran abundantes no significa que su vida haya estado libre de problemas”, expresó un allegado.

Ese amigo de la familia Hammer confirmó, además, que el actor “está comprometido con la salud y la custodia de sus hijos” y agregó: “Esta es una clara señal de que está retomando el control de su vida y sabe que este es un paso hacia su bienestar general”.

Hammer pasó el último tiempo recluido en las Islas Caimán junto a una joven a la que conoció en el lugar y con quien, según informó People, habría comenzado una relación. Ese fue el paradisíaco lugar en el que estaba vacacionando la familia cuando se desató la pandemia de Coronavirus. En aquel momento, consideraron que la mejor opción era quedarse allí, pero ni bien se produjo la ruptura de la pareja, el actor viajó hasta Los Ángeles, donde estuvo instalado durante un par de meses para luego regresar a ver a sus hijos.

Chambers solicitó el divorcio en julio de 2020, meses antes de que estallara su escándalo de “canibalismo” que puso el nombre de Hammer en boca de todos. En octubre, el actor pidió la custodia compartida de sus hijos. En aquel momento, la actriz acudió a sus redes para hacer explícito su apoyo a “cualquier víctimas de agresión o abuso”. Ahora, según se informa, Chambers fue uno de los principales apoyos de su exesposo a la hora de decidir su internación.

La estrella de Red social se vio envuelto en un escándalo en enero, cuando varias mujeres, incluidas sus exparejas Courtney Vucekovich y Paige Lorenze presentaron acusaciones de abuso emocional y sexual. En marzo, una mujer llamada Effie sumó otro testimonio contra Hammer, a quien acusó de violarla “violentamente”.

Ante esta situación, la respuesta del actor fue negar rotundamente las acusaciones. Lo hizo a través de su abogado. “Desde el primer día, el Sr. Hammer ha sostenido que todas sus interacciones con [Effie] -y con cualquier otra pareja sexual- han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas”, le dijo el letrado a Page Six en ese momento. Y continuó: “El intento de llamar la atención de [Effie] y su imprudencia legal solo dificultarán que las víctimas reales de violencia sexual obtengan la justicia que merecen”.

A pesar de la estrategia legal, las voces de aquellas mujeres ya habían sido escuchadas y además se dieron a conocer una serie de mensajes por chat en los que Hammer explicitaba sus fantasías de canibalismo y violación. Como consecuencia, su presencia fue dada de baja, primero, de la película Shotgun Wedding, que iba a protagonizar junto a Jennifer Lopez, luego renunció a su rol en The offer -la serie que se centrará en el detrás del rodaje de El Padrino- y finalmente fue desvinculado de otro proyecto cinematográfico: la película Billion Dollar Spy.

