Tras la derrota electoral: el picante canto contra Javier Milei que entonó el público en el show de Lali Espósito en Vélez

Este fin de semana se llevaron adelante la tercera y cuarta fecha del show de Lali Espósito en Vélez y, como siempre, la estrella pop lo dio todo. Sus recitales estuvieron plagados de música y coreos impactantes. Y también, de algunas expresiones contra el gobierno actual. Ya sea por parte de la artista como del público presente. Con relación a esto, en la noche del domingo todo se exacerbó, en el marco de las elecciones legislativas llevadas a cabo en la provincia de Buenos Aires. Tras conocerse los resultados que hablaban de una derrota del oficialismo -y mientras esperaban que la intérprete saliera al escenario- los seguidores celebraron con un cántico muy especial: “El que no salta votó a Milei”.

El reloj marcaba las 21 horas y la noticia de que La Libertad Avanza había quedado en segundo lugar en las urnas corrió rápidamente por el campo y las tribunas del estadio José Amalfitani, en el barrio de Liniers. Los números inevitablemente hicieron reaccionar a miles de fanáticos que estaban esperando por su ídola: “¡El que no salta votó a Milei!, ¡El que no salta votó a Milei!”, repitieron en un cántico que fue coreado por gran parte de la cancha y que inmediatamente se volvió viral en las redes sociales.

El público de Lali Espósito canta contra Milei en Vélez

Si bien desde siempre este tipo de pronunciamientos políticos fueron un clásico en recitales o partidos de fútbol, en este caso cobra mayor relevancia por la conocida tensión que hay entre la cantante y el actual presidente de los argentinos. De hecho, durante el show la propia anfitriona tuvo algunos guiños contra el gobierno que no pasaron desapercibidos. No sólo presentó un nuevo tema con referencias al mandatario, sino que también apuntó contra Karina Milei en medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Fue mientras interpretaba su hit “Fanático” que la ex Teen Angel lanzó su primera crítica. En el momento en que la letra dice “Vení, acercate, que te firmo la fotito” la artista suele imitar el gesto característico de Javier Milei. Sin embargo, esta vez en lugar de levantar los pulgares hacia arriba, levantó tres dedos con su mano derecha. Ese número remite al “3%” que, según grabaciones clandestinas con signos de edición, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría recibido como parte de una presunta maniobra de corrupción.

El gesto que hizo Lali Espósito en referencia al escándalo que involucra a Karina Milei

En esos audios, el entonces director de la Andis, Diego Spagnuolo, le contaba a un interlocutor no identificado que el organismo estaba siendo “desfalcado”. La voz que se le atribuye señala a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la hermana del presidente, como el responsable de un supuesto sistema de retornos en la compra de medicamentos. “Son más chorros que los Kirchner”, se escucha decir al funcionario, al explicar que a las empresas se les exigiría un 8% en coimas, cuando antes el porcentaje era del 5%.

Por su parte, el nuevo single “Payaso” también parece ser una clara alusión a la coyuntura política. La letra describe a un personaje arrogante, exaltado y difícil de entender, con una referencia explícita al “león”: “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas / Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas”. Si bien para muchos estas estrofas son un guiño a Milei, su compositora aclaró sobre el escenario que fueron escritas hace dos años, incluso antes que “Fanático”.

Lali - PAYASO (Official Video) - LaliMusicaVEVO (360p, H264)

El comienzo de todo

El 13 de agosto de 2023, La Libertad Avanza se posicionó como la fuerza más votada en las elecciones primarias presidenciales. Ante esta situación, Lali Espósito acudió a su cuenta en X para dar su parecer: “Qué peligroso. Qué triste”, escribió. Sus palabras no pasaron inadvertidas para el economista, iniciándose una serie de cruces que con su llegada a Casa Rosada se intensificó. “Lali Depósito” fue el mote que Milei usó para referirse a la cantante sugiriendo que su carrera estaba sostenida por fondos estatales gracias a su participación en shows organizados por gestiones provinciales y municipales. También apuntó contra María Becerra, a quién irónicamente llamó María BCRA en alusión al Banco Central de la República Argentina.

“Entendí que estaban yendo en contra de mi figura, que representa a un montón de gente que se siente identificada conmigo, en lo popular, en lo que digo, en lo que defiendo, en alguna marcha o en redes sociales. Estaban yendo en contra de eso que yo les represento”, dijo la compositora de "No vayas a atender cuando el demonio llama", un proyecto que tiene varios guiños contra el oficialismo.