Tras la renuncia de Ingrid Grudke, habló el elenco de Cobra K: “Ojalá recapacite”

“El estreno programado para este jueves 12 de mayo, a las 20 horas, en el teatro Premier quedó suspendido hasta nuevo aviso” , divulgó en el día de ayer la oficina de prensa de Cobra K, la obra con la que Nito Artaza y un gran elenco integrado por Gladys Florimonte, Victoria Xipolitakis, Guillermo Fernández, Adriana Chaumont y Marcelo Toscano vuelve a la calle Corrientes.

Ante el impacto de la noticia, enseguida se conoció que la decisión de posponer el debut tenía que ver con la renuncia de Ingrid Grudke, una de las atracciones del espectáculo, en medio de un escándalo. Al parecer, la modelo se encontraba disgustada con la producción de la obra, a la que acusó de no tener un “hilo conductor”, además de cuestionar las condiciones sanitarias en que se encontraban parte de las instalaciones del teatro.

Ingrid Grudke hablo con LA NACION sobre su decisión de dar un paso al costado en la nueva obra de Nito Artaza

“Estábamos a dos días del debut y había un montón de cosas que fallaban, sobre todo con la producción, y me sentía incómoda trabajando así. Siempre le pongo muchas ganas a todo, pero honestamente llegó un momento que colapsé por un montón de situaciones y ya no era digno trabajar en esas condiciones... El detonante fue la desorganización, sobre todo cuando Nito (Artaza) y Adriana (Chaumont) empezaron a discutir delante de todos, que fue desde el primer día. Y en un momento dije ‘ya está’”, le confesó la modelo a LA NACION este mediodía.

Ante el escándalo mediático que se generó, parte del elenco salió a dar su versión de los hechos y advirtieron que esta tarde tendrán una respuesta definitiva sobre si Grudke vuelve o no a la obra. “No está pasando tanto, tanto. Estamos ahí, tratando de convencerla. El abogado de la compañía está interviniendo”, contó Gladys Florimonte este mediodía en el móvil de Intrusos.

Al parecer, entre los cuestionamientos de la modelo, el tema del saludo final también estaba en discusión. “Quién saluda primera o última no le interesa a Doña Rosa. Yo las quiero mucho a las dos. Si Vicky o Ingrid es última no me importa. Ojalá que recapacite, acá la estamos esperando”, opinó la humorista. En cuanto a su queja por las condiciones en que encontró todo (camarines sucios, baños sucios, los zapatos llegaron tarde), Florimonte advirtió: “Algunas cosas sí y otras no. Yo todavía no he ido al baño ni al camarín, por ejemplo”, bromeó la actriz.

Minutos después, el abogado y actor de Cobra K, Marcelo Toscano, contó cómo están manejando la situación desde la producción: “Primero que esto no está definido. Ingrid es una persona maravillosa y le pedimos que recapacite ”, expresó mientras hacía referencia a los cuestionamientos de la actriz: “No es solamente el tema de quien saluda primero o última, hubo una serie de incongruencias que tienen que ver con un teatro parado por la pandemia. Hay que tener paciencia, la gente del teatro ha demostrado su voluntad para solucionar todo lo que planteó Ingrid”, comentó.

“Acá hay 35 familias atrás de esto, el rubro del teatro estuvo muy golpeado. Hay que pensar todo lo que hay detrás”, agregó al tiempo que reconoció que también hubo una pequeña discrepancia entre Nito Artaza y Adriana Chaumont. “Es verdad. Ella quería hacer algo parecido a la revista tradicional y Nito algo más music hall”, reveló.

Enseguida, la protagonista de esta última discusión apareció en escena y habló de lo sucedido: “Debutamos el sábado. Acá estamos firmes todo el equipo para el sábado. Esperamos que Ingrid venga. Voy a pensar que no dijo lo del hilo conductor porque acá hay 35 familias que dependen de la obra. Si realmente dijo eso, no es lindo. No quiero creer que ese comentario sea verdad porque me duele”, concluyó Chaumont.