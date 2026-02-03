Tras la visita de Javier Milei a su show, Fátima Florez celebró su cumpleaños con una cena íntima
La humorista festejó en un tradicional restaurante de Mar del Plata
Luego de la repercusión que generó la presencia del presidente Javier Milei en una de sus funciones en Mar del Plata, Fátima Florez volvió a quedar en el centro de la escena. Días después, la artista de 48 años celebró su cumpleaños con una cena privada, en medio de una temporada teatral intensa y con alta exposición pública.
Ayer Florez volvió a referirse al reencuentro con Milei en una entrevista televisiva previa al festejo, donde habló tanto de la performance compartida sobre el escenario como del vínculo que mantiene actualmente con el mandatario. Con tono distendido y sin esquivar el tema, destacó la participación de Milei durante el show y evitó dar definiciones sobre su situación personal. “Lo viví muy bien, muy fluido, muy orgánico; creo que se ve muy buena química arriba del escenario”, señaló y agregó: “Si fuéramos una dupla artística, seríamos un gol”.
La referencia fue al hecho ocurrido en el Teatro Roxy de Mar del Plata, donde el Presidente asistió a ver su espectáculo Fátima Universal y, en un momento de la función, subió al escenario para interpretar “El rock del gato”, clásico de Los Ratones Paranoicos, ante la ovación del público. Según contó la cantante y humorista, incluso Juanse se comunicó para felicitarlos por su performance. La escena fue una de las más comentadas del paso de Milei por la ciudad marplatense.
Al ser consultada por su vínculo personal con el mandatario, Florez remarcó: “A mí no me gusta rotular, etiquetar ni estructurar las relaciones; me ahogan esas cosas. Somos un vínculo de gente que se lleva bien, de seres humanos que pueden hablar de diferentes temas”, explicó evitando definiciones sentimentales.
Ante la referencia a si se vieron después del show, la cantante fue cautelosa: “Eso ya entra en el plano personal. Más allá del respeto por la investidura presidencial, que siempre lo he tenido, yo soy muy respetuosa de mis vínculos. Me gusta reservar y preservar las relaciones; me parece que es lo mejor también para cuidar la parte del corazón”, sostuvo.
En la misma línea, concluyó: “Los vínculos van más allá de lo que los demás quieran encorsetar. Para mí, la palabra amistad es muy grande y se construye con muchos años. Soy honesta y leal, y eso se percibe”.
Un festejo puertas adentro
En un registro completamente distinto, el cumpleaños de la artista se desarrolló puertas adentro, con una cena íntima en el Restaurante Cantábrico, sobre la avenida Juan B. Justo, en Mar del Plata. Allí reunió a su círculo más cercano, entre ellos su hermana, su amigo y colega Marcelo Polino, integrantes del elenco y del equipo de producción de Pampas Bravas.
La cena transcurrió en un clima distendido, con brindis y conversaciones que se extendieron durante la noche. El menú incluyó entradas tradicionales como langostinos panko, rabas, tortilla y gambas al ajillo, mientras que los platos principales fueron paella con gambas, mejillones y calamar, merluzón al roquefort con vegetales y opciones a base de arroz y verduras.
Así, entre la intensidad de la temporada teatral y un festejo íntimo, Fátima Florez celebró su cumpleaños.
