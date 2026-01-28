Video: Javier Milei se subió al escenario a cantar con Fátima Florez

Javier Milei participó el martes en el cierre del espectáculo de Fátima Florez en el Teatro Radio City de Mar del Plata. El mandatario abandonó su lugar en la platea para subir al escenario ante una audiencia que completó la capacidad de la sala. Karina Milei y Sandra Pettovello presenciaron el evento desde la primera fila durante la última etapa de la gira presidencial por la costa.

Javier Milei junto a Fátima Florez

El mandatario interpretó una versión de “El rock del gato” junto a la actriz en el final de la obra. La pieza musical de Los Ratones Paranoicos marcó el cierre de la función y el público brindó una ovación dentro de la sala. Milei utilizó un tono de voz rasposo y realizó movimientos rítmicos, mientras Florez lo acompañó en la escena que circuló con rapidez por las redes sociales.

Fátima Florez y Javier Milei cantaron El Rock del gato Instagram

La presencia del jefe de Estado generó aplausos desde su ingreso al recinto. Los asistentes solicitaron fotografías mientras el funcionario se ubicó en su asiento junto a su hermana y la ministra de Desarrollo Humano. Milei eligió este tema musical para su intervención y repitió una acción similar a la que realizó hace dos años en el mismo escenario. En aquella oportunidad, también asistió como invitado de la artista. Los espectadores festejaron el despliegue del mandatario con gritos de apoyo durante toda la secuencia musical.

Milei canto con Fatima Florez en Mar del Plata

Preparación técnica y ensayo en el escenario

El presidente realizó un ensayo previo durante el mediodía en el Teatro Roxy, una actividad que duró cerca de una hora y permitió ajustar los detalles de la presentación nocturna. Milei llegó al lugar antes que la actriz y se familiarizó con las dimensiones del escenario. Ambos coordinaron la dinámica de la participación con la banda en vivo. Fátima Florez describió la jornada de práctica con impresiones positivas sobre el desempeño del mandatario.

Javier Milei sale del Teatro Roxy

“Lo vi muy bien, el ensayo muy lindo, parecía que habíamos practicado hace años”, afirmó la artista tras la prueba de sonido y también destacó la facilidad del presidente para integrarse al esquema del show. “Enseguida se sintió cómodo y la voz sonaba espectacular”. El equipo técnico programó la intervención para el segmento final de la obra con el objetivo de lograr un impacto directo en la audiencia. El mandatario descartó la interpretación de un segundo tema por compromisos posteriores en su agenda de actividades.

Cruce de cánticos e incidentes durante la salida del teatro

La salida de la comitiva oficial del edificio presentó complicaciones por la concurrencia masiva en la zona. El retiro de Milei coincidió con la desconcentración de los espectadores que asistieron a un recital de Pedro Aznar en una sala contigua. Un grupo de personas manifestó su descontento con insultos hacia el jefe de Estado. “Hijo de p..., hijo de p...”, gritaron algunos transeúntes en la vía pública. La seguridad reforzó el vallado en la esquina de las calles San Luis y Rivadavia para contener a los manifestantes.

Javier Milei abandonó el Teatro Radio City en medio de un fuerte operativo de seguridad y un cruce de cánticos entre seguidores y detractores

El mandatario respondió a los cuestionamientos desde la camioneta que lo trasladó. "Igual los estoy haciendo ricos a todos“, aseguró el mandatario ante las cámaras y los presentes. Sus seguidores reaccionaron con arengas a favor de la gestión nacional. El personal de infantería y los efectivos policiales desplegaron un operativo para garantizar el avance de la caravana. Las protestas incluyeron carteles con reclamos por los incendios en la Patagonia y críticas a la política exterior del gobierno.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Darío Palavecino.