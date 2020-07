Tras el pedido de disculpas de Ryan Adams, Mandy Moore volvió a hablar del abuso que sufrió Crédito: Archivo

En febrero de 2019, varias mujeres acusaron al músico Ryan Adams de acoso y conductas inapropiadas . Entre quienes dieron su testimonio sobre el comportamiento indebido del compositor se encontraba su exesposa, Mandy Moore , quien en el día de hoy volvió a referirse al tema.

"Es un desafío, porque siento que ya he dicho todo lo que quería sobre él y la situación que viví, pero me resulta curioso que alguien haga unas disculpas públicas y no se comunique de forma privada con las personas a las que debería pedirles perdón", dijo Moore cuando le consultaron por la carta que publicó Adams hace unos días, en donde se disculpa por su comportamiento.

"Hablo por mi misma cuando digo que no he tenido noticias sobre él, y aclaro que no estoy buscando que me pida perdón, solo que encuentro curioso que alguien de una entrevista para hacer esto sin siquiera hacer las pases por privado", agregó la protagonista de This is Us .

En la investigación, publicada por el New York Times , Moore junto a otras seis mujeres acusaron a Adams de comportarse de manera controladora, obsesiva y manipuladora con ellas. También denunciaron que era abusivo a nivel emocional y que solía acosarlas. En su momento, el músico negó todo a través de su abogada. Sin embargo, ahora decidió pedir disculpas públicamente.

"Solo puedo pedir perdón", escribió el hombre en su carta abierta. "Es así de simple. Esta etapa de confinamiento y reflexión hizo que me de cuenta que debía hacer cambios significativos en mi vida", expresó. "Ya he pasado la etapa en la cual me debería haber disculpado para remendar las cosas, y soy consciente de que cualquier pedido de perdón probablemente no sea aceptado por aquellos a los que he lastimado. Lo sé y también entiendo que no se puede volver el tiempo atrás".

Adams también aseguró que esta vez las cosas son diferentes. "Haberme dado cuenta de verdad el daño que he causado, me parte al medio y ha hecho que me torture por los efectos devastadores que mis acciones han desatado. No hay forma de convencer a las personas que esta vez es diferente, y eso será un peso que merezco cargar como resultado de lo que hice", agregó. "Me prometí a mi mismo que no importa lo que me cueste, llegaré a las raíces de esto y finalmente me curaré a mi mismo para poder ser un mejor amigo, una mejor pareja y un mejor hombre".

Moore y Adams se casaron en 2009, se separaron en 2015 y finalizaron su divorcio en 2016. Según contó ella hace un año, el rockero la incentivaba a rechazar trabajos que le ofrecían algunos productores musicales para que compusiera junto a él. Sin embargo, a la hora de grabar las canciones que trabajaban juntos, la reemplazaba por otras artistas mujeres.

La actriz también aseguró que la maltrataba psicológicamente, lo que le impedía desarrollar su trabajo. "Su comportamiento controlador me bloqueaba para hacer nuevas conexiones en la industria del entretenimiento, justo cuando mi carrera estaba en un punto muy bueno para poder desarrollarme", le contó al New York Times.