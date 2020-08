Jorge Rial habló hoy en su programa de las acusaciones en su contra por presunta discriminación a las personas mayores Crédito: América

Rodrigo Lussich fue denunciado días atrás ante el INADI por presunta "violencia y discriminación hacia los mayores" por su sección de "famosos que envejecen como viejas" en el segmento "Los Escandalones"del programa Intrusos, conducido por Jorge Rial por América.

La denuncia fue presentada tanto contra el panelista como contra el conductor, el ciclo y el propio canal por el Fcapac y el CPO en Derecho de la Vejez de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, impulsados por Gabriela Cerruti, por el contenido transmitido en el programa, y sobre ello hablaron hoy los implicados.

Al comienzo de Intrusos, Rial tomó la palabra y dijo: "Ya no nos podemos expresar. Tenemos que pensar diez veces si hablar. Si decís una crítica tenés que pensar si es hombre, mujer, trans, gordo, flaco, negro, blanco. En un momento no vamos a tener de qué hablar, chicos".

El conductor adelantó que no volverán a repetir el segmento, pero dejó en claro cuál es su postura respecto al tema. "Podemos hacer muchas cosas. Somos mucho más inteligentes que eso. Ahora, era humor...", pronunció, aunque dijo estar al tanto sobre que "desde el INADI están trabajando mucho en esto de no confundir humor con discriminación".

Lussich, quien hace un mes se refería a una chica trans con una frase discriminatoria, manifestó, asimismo, su enojo por la acusación. "Pienso que estamos en el delgado límite entre que nos digan lo que tenemos que decir. Yo también me puedo sentir afectado por sentir coartada mi libertad de expresión", dijo, al mismo tiempo que consideró que "hay una guachada grande" detrás de esto.

Adrián Pallares se unió a sus compañeros y comentó: "Yo quisiera ver la hileras de abuelos que se ofendieron, y a los políticos y periodistas que agitan para pasar factura a este programa que cuenta un montón de internas en programas de otros canales".

Lussich: "Lo que dije fue una burrada pero pedí disculpas"

Al finalizar el programa, Lussich colgó un video en su cuenta de Instagram y se refirió al descargo realizado en la televisión. "Me quedo con el amor y les agradezco los mensajes", dijo, refiriéndose a los comentarios que recibió de sus seguidores. "Lo que tenía para decir lo dije en la tele: lo que hago no tiene otro objetivo que acompañar, que entretener, que sacarle una sonrisa a la gente. Es fácil pegarle a los chimenteros, pero al mundo del chimento lo veo desde el lugar de la humorada, del entretenimiento, de la acidez, de la ironía y nunca desde la maldad. Y a veces puedo caer en eso y me puedo equivocar", señaló primero.

Acto seguido, el panelista reconoció haber pronunciado frases poco afortunadas. "Hace un tiempo hice un comentario poco feliz sobre la condición trans, de lo que me arrepentí, porque fue una burrada. Pedí disculpas enseguida pero no me cabe que me digan transfóbico. Igual, ahí, metí al pata", admitió.

Sin embargo, Lussich cree que no ha sido oportuna la denuncia en su contra por discriminación a los mayores. "Jamás hablé contra los viejos. Van a tener que demostrar las cosas que dijeron de mí. Es fácil decirle a alguien violento y discriminador pero yo soy un buen tipo. Me arriesgo, me desboco, cometo errores, pero nunca desde un lugar de ser un garca. Así que a la gente que cree defender derechos de la gente grande, lo puede hacer, pero estaría bueno que acompañen a los que la están pasando mal y solos, o pasando hambre", cerró.