La frase de Rodrigo Lussich sobre una modelo transgénero que causó indignación

El periodista habló del nuevo romance de Lohan, el exnovio de Charlotte Caniggia, con una modelo transgénero y su forma de describirla no fue bien recibida en las redes

Rodrigo Lussich habló de la nueva pareja de Lhoan , el exnovio de Charlotte Caniggia , en su sección de "escandalones" de Intrusos , y la forma en que se refirió a la modelo no fue bien recibida en las redes sociales. El panelista contó que se trata de Mara Cifuentes , una chica transgénero , y la describió como " una mujer con sorpresita ".

Las repercusiones no tardaron en llegar y en Twitter lo acusaron de " transfóbico " porque consideraron que era una manera muy despectiva de referirse a la modelo colombiana. Horas más tarde Lussich hizo un pedido de disculpas públicas por la expresión.

"Una mujer trans no es una mujer 'con sorpresita'; esos comentarios solo abonan el odio y la discriminación hacía la población más excluida del país", argumentó un usuario. "Eso atrasa y es vintage, no es manera de llamar en televisión a una mujer transgénero", agregó otro usuario.

Así empezaron a llover las críticas hacia el panelista, y al mismo tiempo hubo figuras públicas que lo defendieron: Franco Torchia y Lizy Tagliani . Torchia usó su Twitter para manifestar su solidaridad con Lussich: "Rodrigo no necesita defensa alguna, pero además del cariño que le tengo, quiero recordar que fue con él como conductor que fui capaz de recordar al aire cada día en TV que tengo un cementerio en mi cabeza y que el transodio asesina".

"Así, dos años, @rodrigolussich jamás detuvo mi prédica. Y lo más importante, sé que jamás dejó de compartirla. Muchos varones gays hemos sido seteados desde pequeños en el rechazo 'congénito' a las personas trans", continuó el panelista de Confrontados , el programa de elnueve que condujo Lussich junto a Carla Conte. Y cerró: "Desarmar eso puede demorar mucho, pero a la muerte no se la detiene siendo matones".

El pedido de disculpas de Rodrigo Lussich

El panelista de Intrusos agradeció la muestra de apoyo de Torchia y citó sus palabras para hacer un pedido de disculpas en Twitter: "Quienes me siguen; me leen, consumen lo que hago; saben quién soy y mis reiteradas muestras sobre los derechos de género y nuestros colectivos".

"Eso no implica que no me pueda mandar una cagada y pedir una vez más disculpas por ello. ¡Gracias Franco querido! Sigo aprendiendo", expresó Lussich. También pidió perdón en su cuenta de Instagram: " Mis disculpas públicas a la comunidad LGBTQ y en especial al colectivo trans por una frase fuera de lugar, innecesaria, estigmatizante y desafortunada de esta tarde. No propia de mí, pero sucedió y me hago cargo".

"Entiendo que cuando suceden estas cosas las disculpas en general no conforman. Mi intención es llevar alegría y hacer reír, la mayoría de la gente que me insulta no ve mi sección y no le importa esto que digo", agregó.

Las disculpas de Rodrigo Lussich tras llamar "mujer con sorpresita" a Mara Cifuentes Crédito: Instagram Stories

"Quienes me ven a menudo y me conocen saben quién soy, cómo me expreso en general y lo que he defendido no una sino muchísimas veces mi condición y la de muchos. Lamento muchísimo mi error y pido sinceras disculpas nuevamente", enfatizó Lussich, haciendo referencia a que en diciembre último oficializó su compromiso con su pareja, Juan Pablo Kildoff .

"También lamento también que además muchos de quienes se han sentido lastimados suban la apuesta ofendiéndome el doble, ya que en un punto ejercen lo mismo que critican", cerró.

Por último, Lizy Tagliani también se sumó a la discusión tuitera y dejó su opinión: "Debo reconocer que llamar 'sorpresa' a los genitales fue hasta normal en mi vocabulario, y entiendo que pueda molestar hoy en día, todo se aprende de apoco, pero tenemos que dejar de asombrarnos de que una persona se enamore de quien se le de la gana".