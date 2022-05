Tras ser eliminado de El Hotel de los Famosos, Walter Queijeiro confesó: “Fue muy incómodo lo que se vivió”

Este lunes, tras perder el duelo de la H contra Locho Loccisano, Walter Queijeiro quedó eliminado de El Hotel de los Famosos. Feliz por la experiencia vivida, el periodista deportivo pasó por el piso de Socios del espectáculo y habló de todo: los motivos por los cuales quedó fuera de juego, el bullying que se vive dentro del reality y apuntó directamente contra Martín Salwe y Maximiliano “Chanchi” Estévez.

“En la H todo puede pasar. El que está mejor físicamente gana. Acá hay 20 años de diferencia, los nudos me cuestan, perdí dos bolas y fue muy duro desde lo físico. Él paró dos veces por su ahogo, y así y todo me ganó”, expresó Queijeiro en el ciclo de eltrece.

Si bien su contrincante lo dejó fuera del reality, el exparticipante lo defendió ante los continuos ataques dentro del hotel y apuntó directamente contra el locutor Martín Salwe. “ Hay cosas que están haciendo que son malditas hasta afuera del hotel. Martín le dice una cosa a sus compañeros y después en cámara dice otra, eso la gente lo ve. Yo intenté calmarlo un par de veces. Me llama la atención algunas de sus conductas porque sabe que trabaja en televisión y todos opinamos ”, señaló.

Respecto a lo emitido este lunes sobre el duelo de la H, expresó: “ Fue muy incómodo, se vivió un momento intenso antes y después. Locho no hace nada, más allá de su intensidad, que es la propia de un pibe de 27 años. Fue atacado desde que llegó ”.

Si bien al llegar al hotel el primer encontronazo de Locho fue con Alex Caniggia, el periodista asegura que el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul es el que menos lo atacó y apuntó directamente contra el locutor de ShowMatch y contra Estévez. “ El Chanchi es un jugador conflictivo. Era así en la cancha. Se peleaba con la hinchada, la frase que le dijo a Martín Cardetti sobre su esposa... Si él quiere sacarse esa imagen de encima, me parece que esto no lo está ayudando. Le vendría bien mostrar otra cosa. Hay una frase que dijo ayer: ‘Que me vienen a hablar de valores’ como diciendo que dentro del juego eso no está incluido. Él se encarga de decir que en el juego no es como en su vida cotidiana”, lanzó mostrando sus dudas.

A pesar de todo, Queijeiro confesó que ser parte del reality “fue una experiencia única e irrepetible” y que es muy probable que se sume al repechaje: “ Fue un curso acelerado de manejo de emociones. Creo que me voy a animar al repechaje ”, remató entusiasmado.

La indignación de Patricia Sosa

Patricia Sosa parece ser una gran seguidora de El Hotel de los Famosos, ya que suele recurrir a sus redes sociales para publicar sus sentimientos respecto al reality. Antes de mostrar su emoción porque Locho sigue adelante en la competencia, la cantante escribió un fuerte posteo donde cuestionó el bullying que se vive dentro del reality.

“¡Ganó @locholoccisano! ¿Y estos? Jajajaaaaaaaaaaaa. ¿Qué dicen? Traman, cuchichean, se sienten superiores y poderosos. Pobres”, escribió anoche la intérprete de “Aprender a volar”, junto a un video en el que se lo ve a Estévez junto a la exintegrante de Bandana Lissa Vera, haciendo un balance sobre lo sucedido.

El exfutbolista se ha posicionado como líder de lo que él mismo considera “La Familia” dentro del reality, y es quien direcciona los votos en contra de los participantes que no se identifican con su forma de encarar el juego. Loccisano fue uno de los últimos participantes en incorporarse y, de algún modo, se convirtió en el blanco fácil del grupo que encabeza Estévez.