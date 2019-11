La actriz opinó sobre el casamiento de su ex Roberto García Moritán con Pampita. Crédito: Instagram

26 de noviembre de 2019 • 15:08

Tras su fugaz romance con el empresario Roberto García Moritán, Juana Viale opinó sobre el casamiento de su ex con Pampita Ardohain y aseguró que "si hay amor, todo vale".

"Me pareció brutal que si se aman se casen. No me sorprende nada de nadie, si hay amor cualquier propuesta es válida. El tiempo es una cosa del ser humano", expresó Viale en Intrusos.

Tras sembrar dudas sobre si alguna vez se casaría, la actriz agregó: "Ay, chicos ni idea, le pasó a Carolina y a Roberto. Que sean felices, tienen hijos y es muy importante preservar la familia. Que les vaya mil".

Juanita, ¿está de novia?

Pampita y Juanita, en la tapa de la revista ¡HOLA!

Frente a los rumores de romance con el arquitecto Agustín Goldenhorn, la actriz no confirmó la noticia pero tampoco la desmintió. "Estoy muy bien. No sé, todo puede ser en este mundo", lanzó sin dar demasiados detalles pero dando a entender que su corazón no está solo.

Por último, Juanita hizo referencia al difícil momento de salud de Marcos Gastaldi , ex pareja de su mamá Marcela Tinayre. "Estoy acompañando a mi madre. Son muchos años que están juntos y es una situación difícil para el que está cerca y para el que lo atraviesa. Lo importante es estar ahí apoyando en este momento tan duro", concluyó con cierto pesar por el cariño que le tiene al papá de su hermano Rocco.