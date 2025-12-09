Qué dijo Gisela Dulko sobre su supuesto romance con García Moritán

Las versiones sobre un supuesto romance entre Gisela Dulko y Roberto García Moritan ocuparon la atención mediática reciente tras la difusión de rumores que unían a la exjugadora de tenis con el exfuncionario porteño. La protagonista de las especulaciones decidió romper el silencio a través de su cuenta de Instagram para aclarar su situación frente a las informaciones que circulaban sobre su vida privada.

El mensaje de Gisela Dulko sobre los rumores de romance con García Moritán

La deportista publicó un mensaje breve en sus historias de Instagram con el objetivo de zanjar el asunto de raíz: “Todo falso. Gracias”, redactó junto al emoji de un corazón blanco. De esta manera buscó terminar con las habladurías que la señalaban como la supuesta tercera en discordia tras la separación de Roberto García Moritán. Dulko mantiene un perfil bajo desde su ruptura con Fernando Gago en 2021 y rara vez utiliza sus redes para referirse a temas de su intimidad.

Gisela Dulko desmintió los rumpres de romance con Roberto García Moritán (Foto: Instagram @giseladulko)

La respuesta de Roberto García Moritán

El empresario gastronómico adoptó una postura similar para desmentir el lazo amoroso. Marcia Frisciotti, conocida como “Pochi”, administradora de la cuenta Gossipeame, reveló el mensaje que García Moritán le envió vía WhatsApp, para negar el romance con Dulko y aclarar su estado civil actual. “Hola Pochi. Sí nos separamos. No estoy con Gisela”, indicó el mensaje difundido por la influencer mediante una captura de pantalla.

Roberto García Moritán confirmó su separación de Priscila Crivocapich (Foto: Instagram @gossipeame)

El fin de la relación de García Moritan con Priscila Crivocapich

La desmentida del romance con Dulko coincidió con la noticia de la ruptura entre García Moritán y la periodista Priscila Crivocapich. Oliver Quiroz brindó detalles sobre el distanciamiento en la emisión del domingo 7 de diciembre del ciclo Infama, transmitido por América TV. El panelista señaló la diferencia de proyectos personales como el detonante principal de la decisión a casi seis meses de hacer público el noviazgo.

La separación de Roberto Garcia Moritán y Priscila Crivocapich

Fuentes del entorno detallaron al panelista los motivos específicos de la separación. Crivocapich deseaba ser madre y tener un hijo y el empresario, al ser padre de tres hijos (dos con Milagros Brito y una con Carolina Ardohain), no compartía ese anhelo en esta etapa. “Terminaron en buenos términos, pero esto lo llevó a decir ‘tomamos caminos separados’”, explicó el periodista sobre el desenlace del vínculo.

El romance

La pareja oficializó su unión en junio de este año. García Moritán habló en aquel momento con el programa Sálvese quien pueda, emitido por América TV, sobre el inicio del romance. “Nos estamos conociendo. Esto es un proceso”, declaró entonces. El político manifestó su deseo de “volver a salir, comer, charlar” tras un año de soltería luego de su divorcio.

Roberto García Moritán habló de su nueva novia y confirmó la relación: "Nos estamos conociendo"

La periodista deportiva detalló en el ciclo de Yanina Latorre que un amigo en común actuó de celestino. Ambos se mostraron juntos en eventos sociales y redes tras blanquear la relación. Asistieron incluso al cumpleaños de Ana, la hija menor del empresario. La decisión de tomar caminos separados, cierra este capítulo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.