Tras su salida del programa, Graciela Alfano disparó munición pesada sobre Socios del espectáculo

La salida de Graciela Alfano de Socios del espectáculo, tomó por sorpresa a los televidentes de ese ciclo. A pocas semanas del lanzamiento de dicho programa, la actriz y vedette dio un paso al costado y en una nota con LAM explicó los motivos que impulsaron su decisión, en donde fue tajante con los conductores de esa producción, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Socios del Espectáculo

Durante la nota, Alfano reconoció: “El primer día, el programa tiene una marca jodida, ustedes se acuerdan el incidente con Jorge Rial. Entonces Adrián se pone muy mal, no sé qué pasó entre ellos, fue una cosa fuerte”. Más adelante, relató el que sería uno de los motivos centrales de su retiro del programa, que tenía que ver con Pallares. “Entiendo que yo soy una mina que hablo de sexo, de mis relaciones, que hablo de lo que se me da la gana. Y primero pensé ‘se pone mal, no le gusta que hablen de sexo, voy a bajar los decibeles, voy a hacerme la tontita, la sumisa’. Pero después me doy cuenta que pasa todo el tiempo, entonces a este flaco cada vez que alguien dice ‘bombacha’ se incomoda. Y dije: ‘Evidentemente cada vez que hablo lo pongo muy mal’”, dijo Alfano, y continuó: “Era más con los temas que tienen que ver con lo sexual. No voy a hacer de rubia tarada, te dejo en paz y hasta luego. Me voy porque realmente no aporto nada, y al conductor lo pongo de mal humor”.

A lo largo de su explicación, Alfano puso el acento en que se trató de una cuestión de poca química con Pallares, y argumentó al respecto: “Él sufría como un marrano. Mi personaje lo incomodaba. Y si llegan a un lugar, no te saludan, no hay contacto ocular, ¿vos qué hacés? Si todo el programa no te miran, y cada vez que hablás es un martirio, entonces soy una pesadilla para el conductor”. Sin embargo, aseguró que se despidió del programa “con el mayor de los respetos”.

Graciela Alfano en Socios del espectáculo

Sobre su vínculo con el canal, subrayó que su contrato lo tiene con eltrece. Y más adelante, Grace destacó cuál es el motivo por el que desde su perspectiva, Socios del espectáculo no termina de funcionar: “Es muy difícil conducir un panel. Y el conductor no habla tanto, deja que hablen. Yo tengo la sensación que todavía son panelistas, y que no saben conducir un panel”.

Antes de darle un punto final al tema, Alfano denunció una situación en la que se sintió muy incómoda, y que transcurrió durante una pausa: “He presenciado cosas en los cortes (…). Esto lo puedo contar, y creo que las chicas trabajan muy bien. Entre Karina y Rodrigo hubo una situación bastante tensa para mí. Lo que no me gusta, es cuando en el corte hay griterío. Le gritó a Karina, y ella se quedó calladita. A mí me resultó muy desagradable”.

Graciela Alfano contó que hay una oferta para trabajar con Carmen Barbieri Capturas

Por último, la vedette habló sobre su futuro, y contó cuáles son las ofertas laborales que está evaluando: “Tiene que haber un cambio, porque lo necesito. Yo soy actriz, me aburro de los personajes, tengo que tener una transformación, y me quedo conmigo misma. Tengo ofertas, alguna un poquito danger, voy a ver qué hago. Hay una propuesta que es muy linda de hacer teatro con Carmen Barbieri. Lo que sé que no quiero hacer, es quedarme en el mismo personaje siempre”.