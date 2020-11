Tyago Griffo, sobre su mamá: "No es fácil trabajar en familia"

La Bomba Tucumana y su hijo Tyago Griffo

Tyago Griffo y su mamá, la Bomba Tucumana, perdieron anoche el súper duelo con Floppy Tesouro y Pablo Turturiello en el Cantando 2020 y ella se mostró muy enojada con la situación. Sin embargo, él hoy bajó el tono de su enojo y marcó una diferencia con la cantante. Además remarcó que no siempre es fácil trabajar "en familia".

"No la vi enojada la verdad. En otras oportunidades estuvo más enojada. Me parece que está molesta con el formato, con el súper duelo y enfrentarse a los compañeros. Puede ser que le haya pegado en el ego. Mi mamá tiene años de trayectoria, como dice siempre. Yo estoy en un lugar diferente para jugar. Además sobre gustos no hay nada escrito y todos estamos en igualdad de condiciones. Nos rompemos ensayando, imagino que como todas las parejas. Yo ensayo mucho para acompañar a mi mamá y que se sienta segura y cuando estás ahí, depende de cómo lo perciba cada jurado", expresó el joven en el programa Hay que ver.

Luego Tyago especuló sobre la renuncia de su mamá, que también había amenazado con hacerlo cuando no le gustaba el vestuario que le daban para las galas."Lo pensé, pero no llegué a pensar en quién la reemplazaría. Cuando ella quiso irse, lo hablamos". Y se despachó: "Nos amamos porque es mi mamá, pero no es fácil trabajar en familia. Esto nada tiene que ver con el amor que nos tenemos sino con lo profesional y cómo es uno y el otro. Pero el amor supera cualquier química profesional que tengamos. Somos muy distintos. No hace falta que se enoje. Me gusta más ir por otro lado".

Sobre la escasa participación en las previas, Tyago dijo: "No hablo porque no me tira la pelota nunca. Marcelo Tinelli me dio un lugar impresionante cuando hice ´Bailando por un sueño' en 2016 y ahí pude mostrar mi personalidad. Amo a mi mamá y acepto cien por ciento mi lugar de partenaire. Me importa poder estar en este gran programa. No es que elijo callarme sino que estoy cuando me pasan la pelota".

Sobre la sospecha de la Bomba de que el jurado subestima la cumbia, Tyago aseguró que no está de acuerdo y que son pocos los cantantes que pueden abordar todos los estilos.