Un juez determinó que Charlie Sheen deje de pagarle a Denise Richards la cuota alimentaria por sus dos hijas

La corte del condado de Los Ángeles determinó este lunes que Charlie Sheen no deberá pagarle más a Denise Richards la cuota alimentaria por las dos hijas que tienen en común, Sam, de 17 años, y Lola, de 16. Esta noticia tomó por sorpresa a la actriz, que no se esperaba semejante decisión.

La revista People pudo acceder a los documentos que detallan la decisión del juez, que estableció que la estrella de Two and a Half Men deberá abonarle a su ex “cero dólares mensuales” comenzando, de manera retroactiva, desde el 1 de agosto de 2018.

Richards, que está de viaje por cuestiones laborales, no estuvo presente en la audiencia. Una fuente cercana a la actriz de Criaturas salvajes le dijo a la revista estadounidense que se sintió sorprendida por la fecha en que se llevó a cabo el procedimiento y por la decisión de la corte.

“Charlie presentó la demanda hace dos años y después siguió retrasando la fecha del juicio, así que Denise se sorprendió mucho de que ocurriera ayer mientras ella está afuera de la ciudad filmando”, dijo la fuente, alegando además que “ahora él está manipulando la situación”.

Si bien la hija mayor de la pareja vive con su papá, la menor reside en la casa maternal. “Lola no vive con Charlie, vive con su madre y se queda con Charlie cuando Denise está fuera de la ciudad. Cuando Denise vuelva, Lola estará con ella otra vez”, aclaró la fuente. “Esto es muy decepcionante para Denise, pero tampoco se sorprende. Charlie está enfrentando a las niñas con su madre y eso es horrible”, agregó.

Otra persona cercana a las estrellas aseguró ante People que Richards “sabía de la fecha en la corte desde hace seis meses”, desmintiendo las versiones de que la situación la tomó desprevenida.

Esta decisión ocurre semanas después de que Sam, la mayor de las niñas que Sheen (56) y Richards (50) tienen en común, decidiera abandonar la casa de su mamá para irse a vivir con su papá. La situación se dio a conocer luego de que la adolescente posteara un video en TikTok en donde aseguraba que hace un año quedó “atrapada en un hogar abusivo”, recalcando que pasaba “días sin comer o sin dormir, muy deprimida y odiando la escuela”, entre otras cosas. “Me odiaba a mí misma”, aseguró la joven. El video, que después de un rato se volvió privado, fue capturado por Page Six.

Sam, la hija de Denise Richards y Charlie Sheen, aseguró que la casa de su madre era “un hogar abusivo”

En el mismo también aseguraba que hoy todo cambió. “Finalmente me fui de la casa del infierno, tuve un despertar espiritual, tengo dos gatos, estoy felizmente soltera, me encuentro llena de amor propio y dejé el colegio secundario”, escribió.

En julio la joven se habría instalado definitivamente en lo de Sheen. “Sam es maravillosa. La amo incondicionalmente, al igual que a todos mis hijos. Estamos pasando un momento maravilloso”, dijo el actor a través de su publicista, Jeff Ballard, al ser consultado sobre el presente de su hija.

“ Denise ama a Sami mucho y Sami la ama a ella. Denise está muy angustiada por toda esta situación, es una madre que quiere proteger a sus hijas ”, dijo una fuente cercana. “ Ellos necesitan estructuras y reglas, y Charlie es muy permisivo. Denise solo quiere lo mejor para ellas ”, añadió.

Denise Richards junto a sus tres hijas, las dos adolescentes que tuvo con Sheen, y Eloise, la niña que adoptó cuando estaba soltera Instagram

Además de Sam y Lola, la actriz también tiene otra niña de 10 años, Eloise, a quien adoptó cuando era tan solo un bebé. Por su parte, el actor también es padre de Cassandra, de 36 años, y de los mellizos Max y Bob, de 12.

Sheen estuvo casado con Denise Richards desde 2002 a 2006. Después de dar a luz a sus dos hijas, la ex “Chica Bond” solicitó el divorcio en marzo de 2005, acusando a Sheen de abuso de sustancias, así como de comportamiento abusivo. Su divorcio finalizó en noviembre de 2006.

La relación entre ambos terminó de quebrarse en 2016, cuando Richards presentó su primera demanda por 1,3 millones de dólares, afirmando que el actor, que fue el mejor pagado de la televisión en su época dorada, no cumplía con las cuotas de la manutención de sus hijas. Además exponía que Sheen la había echado de la casa familiar en la que vivían, sin ofrecerle ningún otro hogar provisorio. En ese momento, el abogado de la estrella desmintió sus dichos y dijo que ella recibía 650 mil dólares anuales como resarcimiento monetario.

En septiembre de 2019, después de que él solicitara una disminución de la cuota alimentaria debido a que estaba teniendo problemas económicos, ella lo volvió a acusar de “ocultar” y “despilfarrar” su fortuna para no pagar lo que le correspondía a las dos niñas. La actriz lo demandó legalmente por 500 mil dólares, asegurando que estaba cansada del incumplimiento de las obligaciones que le corresponden como padre.

“Charlie despilfarró los 24 millones de dólares que ganó gracias a Two and a half men para pagar sus deudas y sostener su extravagante estilo de vida a expensas de no cumplir con los pagos que le debe a sus hijas”, explicó en su momento la exesposa del actor. Sheen no se quedó callado y afirmó: “Ella se está comportando como una cobarde, solo voy a decir que la verdad saldrá a la luz”.