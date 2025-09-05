Una figura “paternal”: Macaulay Culkin recordó a John Candy y aseguró que fue el primero en notar que su padre era “un monstruo”

El jueves por la noche el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) arrancó su quincuagésima edición con el estreno mundial del documental John Candy: I Like Me. La película recorre, a través de testimonios, los pormenores de la vida y la carrera de la estrella de la comedia que en los años 80 enamoró al público. Uno de los actores que aparece en la realización es Macaulay Culkin, quien no solo tuvo palabras de afecto para el cómico sino que, además, resaltó su particular instinto. “John se preocupaba (por mí) cuando a mucha gente no le importaba”, confesó.

Culkin y Candy –quien murió de forma repentina en 1994 como consecuencia de un infarto– coincidieron en la gran pantalla en Tío Buck al rescate, una comedia infantil de 1989. La estrella de Mi pobre angelito, hoy de 45, habló de su amistad con su compañero de elenco y aseguró que fue el primero en darse cuenta de que su padre era “un monstruo”. “Creo que siempre tuvo ese gran instinto”, sostuvo Culkin en el documental dirigido por Colin Hanks y producido por Ryan Reynolds.

“Creo que lo vio. Incluso antes de que la ola se desatara y pasara lo de Mi pobre angelito, no era complicado ver lo difícil que era mi padre. No era ningún secreto. Ya era un monstruo”, continuó. “De repente, llegaron la fama y el dinero, y se convirtió en un monstruo infame. Ya no era una buena persona. Creo que John lo miraba con recelo, como diciendo: ‘¿Todo bien por ahí? ¿estás bien? ¿Todo bien en casa? Bien’”.

Macaulay Culkin y John Candy trabajaron juntos por primera vez en la película El tío Buck; un año más tarde compartieron la experiencia en Mi pobre Angelito, el gran éxito de el entonces pequeño actor IMDB

Culkin aseguró que esa actitud es “un testimonio de la clase de hombre que era” y recordó que el cómico siempre lo cuidaba en el set. También definió como “paternal” la presencia de Candy en su vida. “Ojalá hubiera tenido más de eso en mi vida. Es importante recordarlo. Recuerdo que John se preocupaba cuando a mucha gente no le importaba”, completó.

Una relación rota

A comienzos de los 90 y con poco menos de diez años, Macaulay Culkin se convirtió en el niño favorito de Hollywood. Su protagónico en Mi pobre angelito lo consolidó como una verdadera estrella. La contracara de esa fama fue el vínculo que tenía con su padre, Christopher Culkin, quien no solo no veló por sus intereses económicos sino que, además, mantuvo con él una fría relación. Por este motivo es que cuando tuvo la edad suficiente, Macaulay tomó distancia de su padre, a quien no ve desde hace más de 30 años.

“Uno de mis más tempranos recuerdos con respecto a él era pensar que cuando yo creciera no iba a ser así con mis hijos. Y ahora que tengo mis propios niños, esto es algo que me remueve un poco. No puedo creer que él haya sido así. Tenía todos esos hijos maravillosos y talentosos. Es algo loco”, contó en una charla para el podcast Sibling Revelry, conducido por Kate Hudson, en abril de este año.

Macaulay Culkin con su familia Backgrid/The Grosby Group

Según comentó el actor, sus hermanos también tienen una relación distante o inexistente con Christopher Culkin, y detalló: “Se lo merece. Es un hombre que tuvo siete hijos y ahora cuatro nietos y ninguno de nosotros quiere tener algo que ver con él”.

Por otra parte, Culkin aseguró: “Él tenía un gran resentimiento dirigido hacia mí porque quería ser actor, y solo hizo algunas cosas, y algo de ballet. Pero entonces y de golpe, tuvo a este niño que no tenía nada que ver con él porque para ser honestos, yo soy muy parecido a mi mamá. Y yo de golpe obtengo el papel central en una compañía de ballet y comienzo a conseguir un montón de cosas, y eso a él lo resintió. Creo que un poco me odió por eso, y por eso fue tan duro conmigo”.

Kieran Culkin también está alejado de su padre Matt Winkelmeyer - Getty Images North America

Aunque Culkin se considera retirado de su carrera como actor, eso no le impide evaluar algunos proyectos determinados: “Yo dejé mi marca, me hice de un nombre. No tengo nada que demostrarle a nadie. Así que lo que hago, lo hago por amor”. Con respecto a la relación con su hermano Kieran Culkin, Macaulay la calificó de “asombrosa”: “Entre Kieran y yo, ¡tenemos un Oscar!”