Macaulay Culkin y una fuerte reflexión sobre las historias de estrellas infantiles: “Nadie quiere sentirse explotado”

Macaulay Culkin saltó a la fama a los 10 años gracias a su papel en Mi pobre angelito (1990). El actor sabe mejor que nadie qué es ser una estrella infantil y todas las consecuencias que acarrea convertirse en un juguete roto de Hollywood: abuso psicológico, explotación laboral —también por parte de sus padres—, educación deficiente y abuso de drogas, entre otras. Por ello, el intérprete tiene un mensaje para quienes hacen documentales sobre las pequeñas estrellas de la industria, como es el caso de la cadena Investigation Discovery (ID) que está emitiendo el documental Hollywood Demons (2025), el cual habla sobre la vida de diversas celebridades y el lado trágico y oscuro de la fama. “Querido ID, por favor, tómeselo con calma con los niños. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Nadie quiere sentirse explotado. No se excedan. Con cariño, Macaulay Culkin ”, escribía el actor el pasado lunes 31 de marzo en su cuenta de Instagram —donde acumula dos millones seguidores—. Publicó el post después de que se emitiera, el lunes por la noche, el segundo episodio de la docuserie titulado Child Stars Gone Violent [Las estrellas infantiles se vuelven violentas]. Y eso que él no es uno de sus protagonistas.

Según la descripción, el capítulo detalla cómo, para algunas estrellas infantiles “la transición fuera del centro de atención los arrastró por un camino de crimen, adicción y violencia”. Incluye entrevistas con los exactores Brian Bonsall, conocido por Lazos de familia (1982-1989), y Dee Jay Daniels, actor de la serie The Hughleys (1998-2002). También aparecen los productores de Mejorando la casa (1991-1999) y Es tan Raven (2003-2007), los cuales “revelan su roce con jóvenes estrellas que terminaron tras las rejas”.

Tras el éxito de Mi pobre angelito y Mi pobre angelito 2: perdido en Nueva York (1992), Culkin protagonizó una serie de películas exitosas, entre las que destacan Mi primer beso (1991), El buen hijo (1993) y Ricky Ricón (1994) antes de detener su carrera y alejarse de los escenarios en 1994, cuando solo tenía 14 años .

De alguna manera, tuvo la sabiduría y el instinto de supervivencia a los 14 años o algo así como para decir ‘basta’”, dijo la actriz Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en Mi pobre angelito, a Variety antes de que el actor recibiera su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood el 1 de diciembre de 2023. “ Eligió permitirse una vida fuera del trabajo y ha estado tomando sus propias decisiones desde entonces ”.

En 1994, mientras Culkin se alejaba de los focos, sus padres, en pleno proceso de divorcio, estaban enfrentados en una batalla legal por la custodia del actor y de sus seis hermanos, incluyendo al reciente ganador del Oscar Kieran Culkin. “No queríamos irnos con mi padre”, declaró el intérprete conocido por su papel de Kevin McCallister al medio Esquire en una entrevista publicada el 11 de febrero de 2020. “ Siempre se malinterpreta que me ‘emancipé’ de mis padres. Legalmente, quité sus nombres de mi fideicomiso y busqué un albacea, alguien que supervisara mis finanzas, por si alguien quería meter el dedo meñique en el pastel ”, contó entonces sobre un momento en el que su fondo fiduciario estaba en juego.

“La historia fue que me divorcié de mis padres”, continuó Culkin en la entrevista con Esquire. “Simplemente, pensé que lo estaba haciendo limpiamente: quitando el apellido de mi padre, quitando el de mi madre, para que mi opinión fuera imparcial. Y cuando lo hice, todo terminó mucho más rápido”. Desde entonces, el intérprete ha estado distanciado de su progenitor y exmanager, Kit Culkin. Su hermano menor, Kieran, quien también empezó en la industria de niño y alcanzó el reconocimiento de la crítica gracias a su papel en la serie Succession, también mencionó recientemente que tiene una relación tensa con su padre. “[Mi madre es] una mujer absolutamente maravillosa que se encargó de criar a siete hijos en un estudio sola. Había un hombre allí que no hizo nada”, declaró durante los premios Emmy de 2024.

Actualmente, Culkin tiene dos hijos —Dakota y Carson, de tres y dos años, respectivamente— con su prometida, Brenda Song, quien también fue estrella infantil. “ Probablemente, estoy en el mejor momento de mi vida ”, dijo el actor en un episodio del podcast Sibling Revelry de Kate Hudson y Oliver Hudson, publicado el pasado 31 de marzo, sobre su familia y su situación actual. La pareja, muy discretos con su vida privada, abrieron las puertas de su relación y su familia a la revista Cosmopolitan el pasado 27 de enero para contar los entresijos de su historia de amor.

El documental Hollywood Demons llega un año después de que ID lanzará El lado oscuro de la fama infantil, que recibió dos nominaciones al Emmy. La docuserie de 2024 expuso la cultura tóxica que se escondía tras algunos programas infantiles de finales de los noventa y principios de los años 2000. Entre los casos que se trataban, destacan las presuntas conductas inapropiadas en algunos sets de Nickelodeon. Si bien la serie fue elogiada por brindar a exartistas infantiles una plataforma para compartir sus historias, también fue criticada por caer en lo que muchos consideran “trauma pornográfico” —historias que se recrean en la oscuridad de sus personajes y sus sucesos trágicos con el propósito de remover al espectador, pero que, en ocasiones, ofrecen una satisfacción morbosa—. Ante estas críticas y poco después del lanzamiento del proyecto, el ejecutivo de ID, Jason Sarlains, se defendió con esta estas palabras, recogidas por Vanity Fair: “Uno de los aspectos clave de nuestra serie es dar autonomía a los sobrevivientes y empoderarlos para que usen su voz, cuando y como estén listos para hacerlo”.

Culkin no es la única exestrella infantil que se ha pronunciado sobre los documentales de ID. Tras el estreno de El lado oscuro de la fama infantil, Christy Carlson Romano, intérprete de Mano a mano (1999), habló el 8 de agosto de 2023 en el podcast Mayim Bialik’s Breakdown sobre sus experiencias y opiniones de la serie. “Todos los niños que lograron entrar por esa puerta principal tuvieron que decir que sí a todo. Los jóvenes artistas son, en esencia, niños obedientes. Son complacientes. Y creo que son el entorno perfecto para ser vulnerables. Creo que todos vivimos con un poco de culpa del superviviente. Podría haber sido cualquiera de nosotros, y creo que todos necesitamos llorar juntos, en este momento, y unirnos para intentar averiguar qué hacer ahora”.

